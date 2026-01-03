Yeni Şafak
İşte dünyayı ayağa kaldıran olayın perde arkası: Trump'tan Maduro için gizli onay

18:253/01/2026, Cumartesi
CNN'den yetkililer, Trump'ın Maduro'nun yakalanmasına ilişkin onayı birkaç gün önce verdiğini iddia etti.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin ABD tarafından kaçırılarak ülke dışına çıkarıldığı gelişmeye ilişkin yeni açıklama geldi. CNN'e konuşan yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın kararını birkaç gün önce onayladığını iddia etti.

CNN'e konuşan yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kaçırılarak ülke dışına çıkarılmasına ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre yetkililer, Trump'ın söz konusu karara birkaç gün önce yeşil ışık yaktığını savunarak, Maduro'nun yerinin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tespit edildiğini ifade etti.

Trump'ın 19 Kasım'da CIA'e, Venezuela'ya gizli askeri operasyon düzenleme yetkisine onay verdiği ileri sürülmüştü.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.



