Starmer'den Maduro açıklaması: ABD'nin Venezuela müdahalesine üzülmedik

09:234/01/2026, Pazar
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Venezuela'da rejim değişikliğinin savunduklarını belirterek, "Maduro’yu gayrimeşru bir devlet başkanı olarak görüyorduk ve rejiminin son bulmasından hiçbir üzüntü duymadık" ifadelerini kullandı.

ABD, Venezuela'nın Başkenti Karasak'a dün gerçekleştirdiği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayıp ülke dışına çıkardı.

İngiltere Başbakanı
Keir Starmer
, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarına ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakalamasına yönelik açıklamada bulundu.

"Üzülmedik"

Starmer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"İngiltere, uzun zamandır Venezuela’da bir iktidar değişikliğini destekliyordu. Maduro’yu gayrimeşru bir devlet başkanı olarak görüyorduk ve rejiminin son bulmasından hiçbir üzüntü duymadık. Bu sabah yaptığım açıklamada uluslararası hukuka olan desteğimi yinelemiştim. İngiltere hükümeti gelişmekte olan durumu gelecek günlerde ABD’li yetkililerle ile görüşecektir. Venezuela halkının iradesini yansıtan meşru bir hükümete geçiş sürecinin güvenli ve barışçıl olmasını diliyoruz"
ifadelerini kullandı.


