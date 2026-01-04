Starmer'den Maduro açıklaması: ABD'nin Venezuela müdahalesine üzülmedik

"İngiltere, uzun zamandır Venezuela’da bir iktidar değişikliğini destekliyordu. Maduro’yu gayrimeşru bir devlet başkanı olarak görüyorduk ve rejiminin son bulmasından hiçbir üzüntü duymadık. Bu sabah yaptığım açıklamada uluslararası hukuka olan desteğimi yinelemiştim. İngiltere hükümeti gelişmekte olan durumu gelecek günlerde ABD’li yetkililerle ile görüşecektir. Venezuela halkının iradesini yansıtan meşru bir hükümete geçiş sürecinin güvenli ve barışçıl olmasını diliyoruz"