Bahçelievler Belediye Meclisinde CHP'li Akpolat'ın 'korsan cemevi' ifadesi tartışması

"Allah için bizden ayrı görmüyorum. Bunu da oy kaygısı için yapmadığımı herkes de bilir. Bu karar Bahçelievler Meclisi'nden, İBB'den geçmiş. Cemevi olmuş yere 'korsan cemevi' diyor. Şu anda küçük bir şey yaptık. Küçük olduğundan diyordur. Paramız o kadar, ne yapalım? İBB destek versin."

"Olmadı, Ekrem Bey seçildi. Biz de ne yaptık? Yazımızı yazdık. Tam 1 yıl oluyor neredeyse, İBB hiç dönmedi. (CHP) İlçe başkanı orası 'korsan cemevi' diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Türkiye'mizde böyle mezhepsel bir ayrıştırma yapmayın. Bunu cami içinde söylese karşı çıkarım, cemevi için de. Ben burada Alevi canlarımıza yağ çekeyim diye yapmıyorum. Beni tanıyan herkes bilir. Ben içi, dışı bir insanım. Duyuldu, tepkiler oldu, sosyal medya çalkalandı. Sonra da CHP'nin Çağrı Grubu Başkanı Gürsel Tekin, CHP İlçe Başkanı hakkında soruşturma başlattı. Bu sefer hemen aramaya başladılar. Hacıbektaş Veli Derneği Başkanımız çok erdemli bir hareket yaptı, 'Eğer özür dilersen bizim kabulümüzdür' dedi. Ondan önce ses seda çıkmamıştı ama Gürsel Tekin'in açıklamasının ardından hemen gitti, özür diledi."