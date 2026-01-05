Bahçelievler Belediye Meclisinde CHP'li Akpolat'ın 'korsan cemevi' ifadesi tartışması

Bahçelievler Belediye Meclisi'nin ocak ayı oturumunda CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat'ın Bahçelievler Cemevi'ne yönelik ifadeleri tartışıldı. Akpolat'ın Cemevi için "korsan cemevi" ifadelerine Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Paramız o kadar, ne yapalım? İBB destek versin." ifadelerini kullandı.
Bahçelievler Belediye Meclisi ocak ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın yönetiminde belediye binasında gerçekleştirildi.
Murat Kurum'un İBB başkan adayı olduğu dönemde alana yeni cemevi yapmak için söz verdiğini aktaran Bahadır, şöyle devam etti:
"Olmadı, Ekrem Bey seçildi. Biz de ne yaptık? Yazımızı yazdık. Tam 1 yıl oluyor neredeyse, İBB hiç dönmedi. (CHP) İlçe başkanı orası 'korsan cemevi' diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Türkiye'mizde böyle mezhepsel bir ayrıştırma yapmayın. Bunu cami içinde söylese karşı çıkarım, cemevi için de. Ben burada Alevi canlarımıza yağ çekeyim diye yapmıyorum. Beni tanıyan herkes bilir. Ben içi, dışı bir insanım. Duyuldu, tepkiler oldu, sosyal medya çalkalandı. Sonra da CHP'nin Çağrı Grubu Başkanı Gürsel Tekin, CHP İlçe Başkanı hakkında soruşturma başlattı. Bu sefer hemen aramaya başladılar. Hacıbektaş Veli Derneği Başkanımız çok erdemli bir hareket yaptı, 'Eğer özür dilersen bizim kabulümüzdür' dedi. Ondan önce ses seda çıkmamıştı ama Gürsel Tekin'in açıklamasının ardından hemen gitti, özür diledi."
"Komisyonda geçen dönem öyle karar almıştık"
CHP'li Meclis Üyesi Faruk Güntürk ise parti olarak ibadetin, inanışların, dini alanların siyasete konu edilmesine karşı olduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından diğer gündem maddeleri de görüşüldü.