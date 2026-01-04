İstifa etmeyin görev vereceğim

Özel'in parti içi muhalefete gözdağı vererek, kendisine karşı blok oluşturma çabasına giren isimlere de uyarıda bulunacağı, hatta bazı isimlere açıktan yüklenebileceği de beklentiler arasında. Bu isimler arasında Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın da olması öngörülüyor. Sarıbal, Kasım 2023'teki 38'inci Olağan Kurultay'da PM'ye Özel'in listesini delerek girmişti. Özel, ilk döneminde muhalifleri MYK'sında görevlendirmişti. Ancak Sarıbal'ı, kendisine karşı olan hasmane tutumdan ötürü liste dışı bırakmıştı. İlk PM toplantısında bu nedenle tartışmışlardı.