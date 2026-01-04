İstifa etmeyin görev vereceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haftanın ilk günü partisinin Meclis grubunu Genel Merkez'de kapalı toplantıya çağırdı.
CHP'de yarın hareketli geçecek. Genel Merkez'de önce MYK toplantısı yapılacak. Ardından da TBMM Grubu kapalı olarak toplanacak. Özel'in aynı gün Parti Meclisi'ni de toplayabileceği bildiriliyor.
CHP Genel Merkezi'ndeki hareketliliğin gerekçesi olarak yeni yıl hazırlıkları ve 10 günlük aradan sonra başlayacak olan Meclis faaliyetleri gösterildi. Fakat CHP yönetimi parti içindeki hareketlenmeleri bastırmak için teyakkuza geçme kararı aldı.
İSTİFALAR SÜRECEK KORKUSU
Edinilen bilgiye göre, Özel'in vekillere gönderdiği yazıda milletvekillerinin kapalı gruba eksiksiz katılım göstermeleri istendi. Ana muhalefetin gündeminde yer almayan toplantının kararı, CHP'den istifa eden Mersin Milletvekilli Ufuk Hasan Çakır'ın AK Parti'ye geçeceğinin duyurulmasından sonra alındı. Çakır'ın beraberinde başka isimler götürmesinden çekiniliyor.
MUHALİFLERE SUS PAYI
Kapalı grup toplantısında, Özel parti içindeki muhalif vekillere talep etmeleri halinde görev verilebileceğini söyleyecek. Özel, kurultaydan sonra parti içindeki tepki istifalarının artmaması için de muhaliflerle uzlaşmak istiyor. Bu nedenle bazı muhalif vekillere Meclis komisyonlarında görev verilmesi planlanıyor.
Sarıbal hedefte
- Özel'in parti içi muhalefete gözdağı vererek, kendisine karşı blok oluşturma çabasına giren isimlere de uyarıda bulunacağı, hatta bazı isimlere açıktan yüklenebileceği de beklentiler arasında. Bu isimler arasında Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın da olması öngörülüyor. Sarıbal, Kasım 2023'teki 38'inci Olağan Kurultay'da PM'ye Özel'in listesini delerek girmişti. Özel, ilk döneminde muhalifleri MYK'sında görevlendirmişti. Ancak Sarıbal'ı, kendisine karşı olan hasmane tutumdan ötürü liste dışı bırakmıştı. İlk PM toplantısında bu nedenle tartışmışlardı.