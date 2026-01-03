Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş CHP'li Tütüncü'nün çarptığı genci ziyaret etti

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş CHP'li Tütüncü'nün çarptığı genci ziyaret etti

19:163/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün çarptığı 22 yaşındaki Resul'ü ziyaret etti. İbiş ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, "Resul kardeşimiz yalnız değildir. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün Ataşehir Belediyesi'ne ait aracı alkollü şekilde kullanırken çarptığı ve ardından olay yerinden kaçtığı öne sürüldüğü olayda yaralanan 22 yaşındaki Resul'ü ziyaret etti.


Başkan İbiş ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, Tütüncü'nün görevden alınması gerektiğini aktararak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek,
"Sayın Özgür Özel, Üsküdar İlçe Başkanı’nı görevden almalıdır. Bu şahsın görevde kaldığı her gün, tüm partililerine ihanettir."
ifadelerini kullandı.

"Yalancıdan ilçe başkanı olur mu?"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


Berk Tütüncü, yaptığı basın açıklamasında Resul kardeşimizin ehliyetinin sahte olduğunu iddia etmiştir. Oysa ehliyeti açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Kazadan sonra eve gittiğini söylemesine rağmen, polis tutanaklarıyla evde olmadığı sabittir. “Suç kaydı vardır” dediği Resul kardeşimizin, adli sicil kaydında herhangi bir kayıt olmadığı belgeyle ortaya konulmuştur. 4 gün boyunca başka bir CHP’li belediye meclis üyesi tarafından saklanan, polisten kaçan bir ilçe başkanı ve onu saklayan bir belediye meclis üyesi olur mu?


Yapılan paylaşımda, Tütüncü'nün Mahkeme tarafından asli kusurlu kabul edilmesine rağmen, kusur oranı belirttiği aktarılırken,
"Resul kardeşimiz yalnız değildir. Kimsenin şüphesi olmasın."
ifadeleri kullanıldı.




#AK Parti
#Yusuf İbiş
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşı için ilk kez net rakam açıklandı: SSK-Bağ-Kur için %12,42 enflasyon zammı, taban maaş 19 bin TL...