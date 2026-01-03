AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş CHP'li Tütüncü'nün çarptığı genci ziyaret etti

Berk Tütüncü, yaptığı basın açıklamasında Resul kardeşimizin ehliyetinin sahte olduğunu iddia etmiştir. Oysa ehliyeti açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Kazadan sonra eve gittiğini söylemesine rağmen, polis tutanaklarıyla evde olmadığı sabittir. “Suç kaydı vardır” dediği Resul kardeşimizin, adli sicil kaydında herhangi bir kayıt olmadığı belgeyle ortaya konulmuştur. 4 gün boyunca başka bir CHP’li belediye meclis üyesi tarafından saklanan, polisten kaçan bir ilçe başkanı ve onu saklayan bir belediye meclis üyesi olur mu?