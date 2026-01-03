AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş CHP'li Tütüncü'nün çarptığı genci ziyaret etti

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün çarptığı 22 yaşındaki Resul'ü ziyaret etti. İbiş ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, "Resul kardeşimiz yalnız değildir. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün Ataşehir Belediyesi'ne ait aracı alkollü şekilde kullanırken çarptığı ve ardından olay yerinden kaçtığı öne sürüldüğü olayda yaralanan 22 yaşındaki Resul'ü ziyaret etti.
"Yalancıdan ilçe başkanı olur mu?"
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Berk Tütüncü, yaptığı basın açıklamasında Resul kardeşimizin ehliyetinin sahte olduğunu iddia etmiştir. Oysa ehliyeti açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Kazadan sonra eve gittiğini söylemesine rağmen, polis tutanaklarıyla evde olmadığı sabittir. “Suç kaydı vardır” dediği Resul kardeşimizin, adli sicil kaydında herhangi bir kayıt olmadığı belgeyle ortaya konulmuştur. 4 gün boyunca başka bir CHP’li belediye meclis üyesi tarafından saklanan, polisten kaçan bir ilçe başkanı ve onu saklayan bir belediye meclis üyesi olur mu?