Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Özlem Vural Gürzel’den ihale iddialarına net yanıt: 'O tarihte görevde değildim'

Özlem Vural Gürzel’den ihale iddialarına net yanıt: 'O tarihte görevde değildim'

12:303/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kasım ayında AK Parti’ye katılan Belediye Başkan Vekili Gürzel'in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.
Kasım ayında AK Parti’ye katılan Belediye Başkan Vekili Gürzel'in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel hakkında ortaya atılan 139 milyon TL’lik ihale iddiasına ilişkin açıklama geldi. Gürzel, söz konusu ihalenin yapıldığı tarihte görevde olmadığını belirterek iddiaları kesin bir dille reddetti.

Bir televizyon kanalında yayımlanan ve şahsını hedef alan haberin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Gürzel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kamuoyunu yanıltan bir yayınla karşı karşıya olunduğunu vurguladı. Gürzel, habere konu edilen ihalenin 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildiğini ve 31 Aralık 2024’te sözleşmeye bağlandığını, kendisinin ise 10 Mart 2025 tarihinde Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladığını hatırlattı.


Açıklamasında net ifadeler kullanan Gürzel, görevde bulunmadığı bir dönemde yapılan bir işlemle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını belirtti:


“Görevde olmadığım bir tarihte yapılan ihale ile ilişkilendirilmem hem hukuken hem de fiilen mümkün değildir. Belgelerle sabit bu gerçek ortadayken yapılan yayın, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.”



HALK TV'YE 'DÜZELTİN' ÇAĞRISI

Özlem Vural Gürzel, açıklamasının devamında basın kuruluşlarına da çağrıda bulunarak, doğru bilgiye dayalı ve gazetecilik ilkelerine uygun yayın yapılması gerektiğini ifade etti. Gürzel, Halk TV’yi söz konusu hatalı yayını düzeltmeye davet etti.



#Özlem Vural Gürzel
#ak parti
#chp
#ihale
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 2026 sınav tarihleri belli oldu! ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri