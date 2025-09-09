Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden kendisine yönelik iftira, hakaret ve psikolojik baskılar nedeniyle CHP'den istifa etti.
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan Beykoz Belediye Başkan Alaattin Köseler'in yerine Belediye Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Seçilmiş belediye başkanı ve bazı meclis üyelerinin kişisel hırsları sebebiyle kendisine yönelik iftira, hakaret ve psikolojik baskı uygulandığını vurgulayan Gürzel, yalnızca AK Parti, MHP ve Beykoz halkı tarafından desteklendiğini belirtti.
Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılandığı davada, verilen tahliye kararına savcılığın itirazı üzerine Köseler yeniden gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Köseler'in yerine Belediye Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel, X hesabından yaptığı yazılı açıklamayla, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
"Parti içinden iftira, hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım"
Görev süresince hukuk ve dürüstlükten sapmadan çalıştığını ifade eden Gürzel, “Vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara veremeyecek hiçbir hesabım yoktur.” dedi.
seçilmiş belediye başkanı ve bazı meclis üyelerinin kişisel hırsları sebebiyle
kendisine yönelik iftira, hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.
"Tehditlere ve baskılara boğun eğemem"
Parti yönetimine bu durumu aktardığını, ancak bir çözüm üretilmediğini belirten Gürzel,
“Maruz bırakıldığım tehdit ve baskılara boyun eğerek vekillik görevime devam etmem gerektiği telkinleri dışında herhangi bir girişim görmedim.”
ifadelerini kullandı.
"Yalnızca AK Parti, MHP destekledi"
Özlem Vural Gürzel, yalnızca AK Parti, MHP ve Beykoz halkı tarafından desteklendiğini gördüğünü dile getirerek, Anadolu Adliyesi’nde görülen davada yöneltilen asılsız suçlamalarla birlikte durumun artık sürdürülemez hale geldiğini söyledi.
"CHP'den istifa ediyorum"
Gürzel,
“CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.”
sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Beykoz Belediyesi
#Alaattin Köseler
#Özlem Vural Gürzel