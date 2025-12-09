UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var? Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 9 Aralık 2025 programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi, bu akşam oynanacak maçlarla açılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları, 9 Aralık Salı ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Ligde 9 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, bu akşam TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar.