Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var? Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 9 Aralık 2025 programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var? Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 9 Aralık 2025 programı

20:599/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları başlıyor
Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacağı gecede birbirinden zorlu karşılaşmalar yer alacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar da belli oldu. Peki hangi maç hangi kanalda? İşte 9 Aralık Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi, bu akşam oynanacak maçlarla açılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları, 9 Aralık Salı ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Ligde 9 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, bu akşam TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar.


ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

9 Aralık tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yayın programı belirlenen saatlerde farklı kanallarda ekranlara gelecek. Akşam 18.30’da başlayan Kairat Olympiakos mücadelesi Tabii Spor ekranlarında yer alırken, 20.45’te başlayacak Bayern Münih Sporting karşılaşması yine Tabii Spor üzerinden yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

9 Aralık bugünkü Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar şöyle:

18.30 Kairat - Olympiakos (Tabii Spor)

20.45 Bayern Münih - Sporting (Tabii Spor)

23.00 Monaco - Galatasaray (TRT 1)

23.00 Inter - Liverpool (Tabii Spor)

23.00 Tottenham - Slavia Prag (Tabii Spor 4)

23.00 Union Saint-Gilloise - Olimpik Marsilya (Tabii Spor 5)

23.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt (Tabii Spor 1)

23.00 Atalanta - Chelsea (Tabii Spor 2)

23.00 PSV - Atletico Madrid (Tabii Spor 3)


10 Aralık Çarşamba

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda)

20.45 Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere)

23.00 Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Real Madrid (İspanya)​​​​​​​ - Manchester City (İngiltere)



#Galatasaray
#Monaco
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda
#Futbol
#Canlı maç izle
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İnter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? Dev mücadelede kritik 90 dakika