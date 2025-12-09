UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar var? Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 9 Aralık 2025 programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacağı gecede birbirinden zorlu karşılaşmalar yer alacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar da belli oldu. Peki hangi maç hangi kanalda? İşte 9 Aralık Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi, bu akşam oynanacak maçlarla açılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları, 9 Aralık Salı ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Ligde 9 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, bu akşam TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
9 Aralık tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yayın programı belirlenen saatlerde farklı kanallarda ekranlara gelecek. Akşam 18.30’da başlayan Kairat Olympiakos mücadelesi Tabii Spor ekranlarında yer alırken, 20.45’te başlayacak Bayern Münih Sporting karşılaşması yine Tabii Spor üzerinden yayınlanacak.
9 Aralık bugünkü Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar şöyle:
18.30 Kairat - Olympiakos (Tabii Spor)
20.45 Bayern Münih - Sporting (Tabii Spor)
23.00 Inter - Liverpool (Tabii Spor)
23.00 Tottenham - Slavia Prag (Tabii Spor 4)
23.00 Union Saint-Gilloise - Olimpik Marsilya (Tabii Spor 5)
23.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt (Tabii Spor 1)
23.00 Atalanta - Chelsea (Tabii Spor 2)
23.00 PSV - Atletico Madrid (Tabii Spor 3)
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda)
20.45 Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)
23.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere)
23.00 Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)