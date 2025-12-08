Fransızlarla 21 kez karşılaştı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransız takımlarıyla bugüne kadar 21 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 7 kez mağlup ederken, 9 defa da kaybetti. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda Cimbom 23 gol kaydederken, kalesinde 36 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etti.





Monaco ise Türk takımlarından Galatasaray dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadı. Fransız ekibi, Türk ekipleriyle yaptığı 12 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.