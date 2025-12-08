TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Karabük 3.Etap 120/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Karabük Eskipazar Kapucular Mahallesi 3.Etap 321 Konut Projesi’nde 2+1 tipi 213 adet, 3+1 tipi 108 adet olmak üzere toplam 321 adet konut için Konut Belirleme Kurası çekildi. İşte TOKİ Karabük Eskipazar sosyal konut kura sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Karabük Eskipazar 3.Etap 120/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Karabük Eskipazar Kapucular Mahallesi 3.Etap 321 Konut Projesi’nde 2+1 tipi 213 adet, 3+1 tipi 108 adet olmak üzere toplam 321 adet konut için gerçekleştirilecek “Konut Belirleme Kurası” tamamlandı. İşte TOKİ Karabük Eskipazar sosyal konut kura sonuçları isim listesi.