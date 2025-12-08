Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Karabük Eskipazar 3.Etap 120/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Karabük Eskipazar Kapucular Mahallesi 3.Etap 321 Konut Projesi’nde 2+1 tipi 213 adet, 3+1 tipi 108 adet olmak üzere toplam 321 adet konut için gerçekleştirilecek “Konut Belirleme Kurası” tamamlandı. İşte TOKİ Karabük Eskipazar sosyal konut kura sonuçları isim listesi.