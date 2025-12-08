Yeni Şafak
TOKİ Karabük Eskipazar konut belirleme kurası sonuçları isim listesi

14:358/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Karabük 3.Etap 120/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Karabük Eskipazar Kapucular Mahallesi 3.Etap 321 Konut Projesi’nde 2+1 tipi 213 adet, 3+1 tipi 108 adet olmak üzere toplam 321 adet konut için Konut Belirleme Kurası çekildi. İşte TOKİ Karabük Eskipazar sosyal konut kura sonuçları isim listesi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Karabük Eskipazar 3.Etap 120/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Karabük Eskipazar Kapucular Mahallesi 3.Etap 321 Konut Projesi’nde 2+1 tipi 213 adet, 3+1 tipi 108 adet olmak üzere toplam 321 adet konut için gerçekleştirilecek “Konut Belirleme Kurası” tamamlandı. İşte TOKİ Karabük Eskipazar sosyal konut kura sonuçları isim listesi.

KARABÜK ESKİPAZAR KONUT BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

