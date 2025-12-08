TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Balıkesir Susurluk Sultaniye Mahallesi sosyal konut projesi hak sahipleri için; 2+1 nitelikli 237 adet; 3+1 nitelikli 72 adet olmak üzere toplamda 309 adet konut arasından konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Balıkesir Susurluk sosyal konut kura sonuçları isim listesi.
