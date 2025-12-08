Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Balıkesir Susurluk Sultaniye Mah. 309/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Söz konusu proje kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 237 adet; 3+1 nitelikli 72 adet olmak üzere toplamda 309 adet konut için kura çekildi. İşte TOKİ Balıkesir Susurluk sosyal konut belirleme kura sonuçları isim listesi.