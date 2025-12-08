Yeni Şafak
TOKİ Balıkesir sosyal konut kura sonuçları isim listesi açıklandı

14:248/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Balıkesir Susurluk Sultaniye Mahallesi sosyal konut projesi hak sahipleri için; 2+1 nitelikli 237 adet; 3+1 nitelikli 72 adet olmak üzere toplamda 309 adet konut arasından konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Balıkesir Susurluk sosyal konut kura sonuçları isim listesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Balıkesir Susurluk Sultaniye Mah. 309/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Söz konusu proje kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 237 adet; 3+1 nitelikli 72 adet olmak üzere toplamda 309 adet konut için kura çekildi. İşte TOKİ Balıkesir Susurluk sosyal konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

BALIKESİR SUSURLUK KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

