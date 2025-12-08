EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026: Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur için en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı yüzde kaç artacak? En net tahminler

Türkiye’de milyonlarca emekli, SGK 4A ve 4B kapsamındaki ocak 2026 maaş artışını merak ediyor. TÜİK’in açıkladığı beş aylık enflasyon verileri zam oranlarını büyük ölçüde şekillendirdi. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı, maaş bağlama oranındaki olası değişiklikler ve memur emeklilerinin alacağı toplu sözleşme zammı da yeni yılın kritik başlıkları arasında yer alıyor. Peki yeni yılda en düşük emekli maaşı kaç olacak? Yüzde kaç zam yapılacak? İşte günce tahminler ve detaylar.

1 /6 Türkiye’de milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 Ocak ayında yapılacak maaş artışını yakından takip ediyor. TÜİK’in temmuz–kasım dönemine ilişkin açıkladığı enflasyon verileri, yeni yıldaki zam oranlarını büyük ölçüde şekillendirdi. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı, maaş bağlama oranındaki olası değişiklikler ve memur emeklilerine uygulanacak toplu sözleşme artışı da yeni yılın kritik başlıkları arasında yer alıyor.

2 /6 Emekli maaşı artışı için enflasyon verileri belirleyici oluyor

SGK 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler, 2026 Ocak ayında uygulanacak maaş zammına odaklanmış durumda. TÜİK’in temmuz-kasım dönemi için açıkladığı enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci yarısına ilişkin zam hesaplamalarını büyük ölçüde netleştirdi. Bu dönemde beş aylık enflasyon toplamda yüzde 11,20’ye ulaştı.

3 /6 SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yükseliyor

Türkiye’de SSK ve Bağ-Kur emeklileri her altı ayda bir tüketici enflasyonu oranında zam alıyor. Temmuz döneminde yüzde 16,67 artış gören aylıkların, ocak zammı için şimdiden yüzde 11,20’lik artış imkânı oluştu.

Aralık enflasyonunun yüzde 1 gelmesi halinde bu oran yüzde 12,31 seviyesine çıkacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16.881 liradan yaklaşık 18.959 liraya yükselebilir.

4 /6 Memur emeklileri için toplu sözleşme zammı etkili olacak

Memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı almayı sürdürüyor. Temmuz-kasım dönemindeki gerçekleşmelere göre memur emeklileri yüzde 5,9 enflasyon farkı hakkı elde etti. Ocak 2026 için toplu sözleşme gereği yüzde 11’lik artış öngörülüyor. Böylece toplam zam oranı aralık verisiyle beraber yüzde 18’in üzerine çıkabilir. En düşük memur emekli aylığının da yaklaşık 27 bin liraya yaklaşması bekleniyor.

5 /6 Kesin oranlar TÜİK’in açıklamasıyla belli olacak

Yeni yıl maaş zammı ve emekli aylığı bağlama oranındaki olası düzenleme, Cumhurbaşkanlığı programında yer alan başlıklar arasında.

Çalışanların emeklilik sürecinde alacakları aylığın hesaplanmasını doğrudan etkileyen bu düzenlemenin detayları yakından takip ediliyor. SGK’nın tüm emekli grupları için geçerli olacak kesin zam oranı ise TÜİK’in 5 Ocak 2026’da açıklayacağı aralık ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek.