Türkiye yeni haftaya "Sibiryavari" soğuklarla merhaba diyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 8 Aralık 2025 tarihli son rapora göre, yurdu etkisi altına alan yağışlı hava sistemi, sert sıcaklık düşüşleriyle birleşerek kara dönüşüyor. Birçok kentte sağanak yağış yerini yoğun kar yağışına bırakırken, uzmanlar fırtına ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyarıyor. Bu hafta hangi ilde hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış ve kar bekleniyor? İşte "sarı kodlu" günün hava durumu detayları...

1 /8 Sıcaklıklar Çakılıyor: "Yalancı Bahar" Bitti

Hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yeni haftayla birlikte yerini dondurucu soğuklara bırakıyor. Meteoroloji verilerine göre, batı bölgelerden başlayarak tüm yurtta sıcaklıklar hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacak. Özellikle iç ve doğu kesimlerde termometrelerin gece saatlerinde eksi değerleri görmesi bekleniyor.

2 /8 Sağanak Yerini Kara Bırakıyor: Hangi İller Beyaza Bürünecek?

Meteoroloji'nin uyarı haritasına göre, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış etkili olurken, soğuk havanın etkisiyle yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönecek.

3 /8 İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bu bölgelerde kar yağışının yoğunlaşması ve yer yer tipi şeklinde görülmesi bekleniyor. Birçok kentin yüksek kesimleri şimdiden beyaza bürünmeye başladı.

4 /8 Geçiş Bölgeleri Bolu Dağı gibi kritik geçiş noktalarında kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

5 /8 Fırtına ve Buzlanma Tehlikesi: Sürücülere Kritik Uyarı

Sadece yağış değil, rüzgar da sert yüzünü gösteriyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

6 /8 Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı. Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiği vurgulanırken, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde takip mesafesinin korunması hayati önem taşıyor.

7 /8 Hafta Boyunca Etkili Olacak

Gelen soğuk hava dalgasının ve yağışlı sistemin hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık uyarılarını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.