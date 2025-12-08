Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.





Karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini 35. dakikada El Bilal Toure ile 70. dakikada Tammy Abraham attı. Gaziantep FK'nın golleri ise 7 ile 66. dakikada Bayo'dan geldi.





Gaziantep FK kalecisi Zafer Görgen kariyer rekoru kırdı. Başarılı file bekçisi mücadeleyi 11 kurtarışla tamamladı.





Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ile Jota Silva sakatlanarak oyuna devam edemedi.





Bu sonucun ardından 4. sıraya yükselme fırsatını tepen siyah-beyazlılar 25 puanla 5. sıraya yükseldi. Beşiktaş bir sonraki hafta Trabzonspor'a konuk olacak.





Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK 23 puanla 7. sırada kaldı. Kırmızı-siyahlılar, önümüzdeki hafta Göztepe'yi ağırlayacak.





BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, El Bilal.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Semih, Arda, Rodrigues, N'diaye, Camara, Kozlowski, Maxim, Bayo.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

7' Luis Perez'in sağ kanattan defansın arkasına gönderdiği uzun pasta, Gökhan Sazdağı'nın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mohamed Bayo, ceza alanına girerek karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

21' Wilfred Ndidi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Orkun Kökçü'nün sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

35' Beşiktaş, El Bilal Toure'nin golü ile maçta eşitliği yakaladı. Ogün Özçiçek'in geri pasında, topu uzaklaştırmak isteyen Zafer Görgen'in gelişine yaptığı vuruşta top yakın mesafedeki El Bilal Toure'ye çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

İKİNCİ YARI

66' Drissa Camara'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Mohamed Bayo, Emirhan Topçu'dan sıyrılarak karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-2.

70' Vaclav Cerny'nin ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Tammy Abraham, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Zafer Görgen'in sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-2.

72' Kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü'nün doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Zafer Görgen topu uzaklaştırmayı başardı.

76' Orkun Kökçü'nün ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Gabriel Paulista'nın kafa vuruşunda Zafer Görgen topu kornere çelmeyi başardı.





Beşiktaş - Gaziantep FK maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

UDUOKHAI KADRODA YER ALMADI

Siyah-beyazlı ekibin Alman stoperi Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı. Geçtiğimiz günlerde babaannesinin vefatı nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın’dan izin alarak ülkesine giden tecrübeli savunmacı, dün yapılan antrenmanda da yer almamıştı.





RAFA SİLVA YİNE YOK

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe derbisinin ardından sakatlığını nedeniyle bir süre antrenmanlara çıkmayan ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Rafa Silva, daha sonra takımla birlikte antrenmanlarda yer almıştı. 4 gündür takımla çalışan Portekizli futbolcu, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer bulmadı.





10 ARALIK 2016’DAKİ TERÖR SALDIRI UNUTULMADI

Beşiktaş - Gaziantep FK karşılaşmasını tribünler özel misafirler de takip etti. Siyah-beyazlı kulüp, 10 Aralık 2016 stadyum yakınında gerçekleştirilen terör saldırısındaki şehitlerin ailelerini misafir etti. Mücadele öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.





TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR GÖRÜLDÜ

Beşiktaş’ın Gaziantep FK’yı konuk ettiği karşılaşmada, tribünlerde büyük boşluklar dikkat çekti. Mücadelede kale arkası tribünler, hemen hemen dolarken, doğu ve batı tribünlerde yer yer boşluklar görüldü.





