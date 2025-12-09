Vatandaşlık maaşı geliyor! AK Parti’nin 2023 seçimlerinde gündeme getirdiği vatandaşlık maaşı uygulaması yeniden gündemde. Uygulamanın yeni yılda pilot olarak hayata geçeceği, geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan hanelere destek sağlanacağı konuşuluyor. Projenin amacı asgari ücret seviyesinin altında kalan hanelere destek. Devlet, hanenin gelirini asgari ücrete eşitleyecek. Vatandaşlık maaşı kimlere, ne zaman verilecek? Vatandaşlık maaşı uygulaması ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aylık geliri belli bir tutarın altında kalan ailelere maaş bağlanması yönündeki talimatı üzerine çalışmalar başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasının önümüzdeki yıl başlayacağını söyledi.
Kimlere verilecek?
Program ile geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek verilmesi amaçlanıyor. Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Bir yandan da bu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler sağlanacak.
Vatandaşlık Maaşı Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?
Uygulamanın 2026 yılında önce pilot olarak seçilen illerde başlaması gündemde.
Önce pilot illerde uygulanacak
Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve Aile Bakanlığı'nın proje üzerindeki çalışmalarının önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Sistemin önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçmesi planlanıyor.
Yıllık bir gelir sınırı belirlenecek
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile uyumunu da gözeterek, hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" verilecek. Öncelikli olarak yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Bu yoksulluk sınırı ya da asgari ücret gibi bir rakam olacak.
Vatandaşlık Maaşı Uygulaması Nedir?
Vatandaşlık Maaşı uygulaması, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği ‘Vatandaşlık maaşı’ uygulaması ile her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor.
Devlet bu şekilde maaş desteği verdiği aileye, iş bulma konusunda yardımcı olacak, ailenin gelirinin artırılmasına çalışılacak.
Ailenin iş gücü potansiyeli yakından incelenecek, bu işgücünün çalışma hayatına katılması hedeflenecek.
Vatandaşlık Maaşı uygulaması, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Vatandaşlık maaşı’ uygulamasıyla her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor.
Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar vatandaşlım maaşı devam edecek. Maaş ödenirken, bir yandan da bu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler sağlanacak.
Sistem nasıl işleyecek?
* Asgari ücret ya da yoksulluk sınırı benzeri yıllık bir gelir sınırı belirlenecek.
* Geliri sınırın altında kalanlara aradaki fark maaş olarak ödenecek.
* Belirlenen aylık sınır 20 bin, gelir 16 bin TL ise, 4 bin TL maaş bağlanacak.
* Uygulama önce pilot illerde başlayacak.
* Daha sonra tüm Türkiye'ye yayılacak.