Devlet bu şekilde maaş desteği verdiği aileye, iş bulma konusunda yardımcı olacak, ailenin gelirinin artırılmasına çalışılacak.





Ailenin iş gücü potansiyeli yakından incelenecek, bu işgücünün çalışma hayatına katılması hedeflenecek.





Vatandaşlık Maaşı uygulaması, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Vatandaşlık maaşı’ uygulamasıyla her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor.

Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar vatandaşlım maaşı devam edecek. Maaş ödenirken, bir yandan da bu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler sağlanacak.



