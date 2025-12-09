Yeni Şafak
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı

22:179/12/2025, Tuesday
G: 9/12/2025, Tuesday
DHA
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalandı.
Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışına kaçmak üzereyken yapılan operasyon sonucu yakalandığı bildirildi.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut'un kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçma hazırlığındayken polis ekipleri tarafından Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Güllü'nün ölümüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonrası haklarında gözaltı kararı verilen Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçma hazırlığındayken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.


