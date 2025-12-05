Güllü'nün ölümünde şoke eden açıklama: Komşusu 'İtildiği görüntüler kameramda' dedi

Şarkıcı Güllü’nün sır ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İsmini vermek istemeyen komşu, "Güllü'nün itildiği görüntüleri kameram kayıt etmiş. Emniyet dahilinde görüntüleri vereceğim. Artık bu olay çözülsün" dedi. Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bu gelişme büyük yankı uyandırdı.
Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, 26 Eylül’de kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan ile evde bulunduğu sırada altıncı kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu hâlâ tartışma konusu ve soruşturma devam ediyor.
Sır ölümün ardından soruşturma dosyasına yansıyan tanık ifadeleri, arabesk sanatçısı Güllü’nün ölümüyle ilgili kaza ihtimalini zayıflattı.
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya çıkan iddialar onu soruşturmanın kilit ismi haline getirdi.
Sanatçının patronu ve menajeri Ferdi Aydın, Gülter’in bir aile dostuna attığı mesajlarda “Annemi öldürdüm” dediğini öne sürmüştü. Tanık Bircan Dülger, Gülter’in Güllü’yü ortadan kaldırma niyeti taşıdığını iddia ederken, başka bir tanık Çağrı Kutlu da Gülter’in annesiyle ilişkilerinde sorunlar yaşadığını ve zaman zaman “Onu öldüreceğim” tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.
Geçtiğimiz günlerde Tuğyan Ülkem Gülter ile o gece evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun yurt dışına kaçma planı yaptığına dair bir ses kaydı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu kayıtta Tuğyan’ın, 'Sen Fransa’ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla Fransa’ya gidebiliriz. Bir de Gürcistan hakkımız var hala' dediği öne sürülmüş, avukatları ise 'Gerekli açıklamaları ilerleyen günlerde yapacağız' demişti.
Bu kez ortaya çıkan yeni iddia ise tartışmaları bambaşka bir boyuta taşıdı.
"Kamera kayıtlarını emniyete vereceğim"
İsmini vermek istemeyen bir komşu, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Normalde Balıkesir’de yaşıyorum, Çınarcık’ta yazlığım var. Kendi daireme kamera taktırmıştım. Şüpheler artınca kayıtları incelemek istedim. Kamera kayıtlarına baktığımda Güllü’nün itilme anını kameramın kaydettiğini gördüm. Emniyete vereceğim. Artık bu olay çözülsün"