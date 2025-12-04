BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2026 İOKBS sınav ve başvuru takvimi

İOKBS olarak bilinen Bursluluk Sınavı için geri sayım sürüyor. MEB’in 2026 sınav ve başvuru takvimini duyurması beklenirken, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci süreci yakından takip ediyor. Başvuru şartları ve tarihlerle ilgili araştırmalar artarken, gözler MEB’in kılavuzunda. İşte son durum…