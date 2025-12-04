BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2026 İOKBS sınav ve başvuru takvimi

2026 Bursluluk Sınavı takvimi, Aralık ayına girilmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. MEB’in açıklayacağı başvuru kılavuzu merakla beklenirken, İOKBS başvuru şartları ve sınav günü için gözler resmi takvimde. Peki, bu yıl Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?
İOKBS olarak bilinen Bursluluk Sınavı için geri sayım sürüyor. MEB’in 2026 sınav ve başvuru takvimini duyurması beklenirken, ortaokul ve lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci süreci yakından takip ediyor. Başvuru şartları ve tarihlerle ilgili araştırmalar artarken, gözler MEB’in kılavuzunda. İşte son durum…
2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Bursluluk sınavı tarihi MEB tarafından yayınlanan 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi ile açıklandı.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2026/İOKBS sınavı 26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.
İOKBS 2026 BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Bursluluk Sınavı 2026 için başvuru takvimi henüz açıklanmadı. İOKBS başvuru kılavuzu ile takvim ve başvuru şartları gibi detaylar da netleşecek.