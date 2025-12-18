Her ayın ikinci haftasında olduğu gibi Amerika’daki enflasyon verisi bu haftanın en önemli başlıklarından biri olacak" diyerek piyasayı etkileyecek gelişmeleri vurguladı. "Bu hafta piyasalarda geniş bant aralığına dikkat etmek gerekiyor. Sert dalgalanmalar olabilir" diyen Memiş, yatırımcıları kısa vadeli işlemlerden en azından bu hafta uzak durmaya davet etti.

Ons altın fiyatlarının haftaya yüzde 1 primle başladığını ve 2.342 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, "2.260–2.360 dolar aralığını bu hafta teknik olarak takip edeceğiz.