Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Önceki gün ABD istihdam verileri yayınlandı ve açıklanan rakamların beklentinin üzerinde gelmesi altında da sert yükselişi getirmişti. Ancak altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Ons altın ise günün açılışını 4.329 dolar seviyelerinden yaptı. İslam Memiş'ten yatırımcıya 'uzak durun' uyarısı geldi. İşte güncel altın fiyatları.
Altın fiyatları, bir önceki gün ABD’den gelen ve beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam verilerinin ardından hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Kısa sürede sert hareketlerin izlendiği altın piyasasında, haftanın dördüncü işlem gününe ise geri çekilmeyle başlandı. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki gram ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? İşte güncel altın kuru.
Altın fiyatları 18 Aralık Perşembe saat 09:12 itibariyle şöyle:
Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.957,36 TL
Gram altın satış fiyatı 5.958,25 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.602,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.832,00 TL
Yarım altın fiyatı ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 19.187,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 19.658,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 38.516,00 TL
Cumhuriyet altın alış fiyatı 39.134,00 TL
Altın için sert dalga geliyor! İslam Memiş'ten yatırımcıya 'uzak durun' uyarısı
Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında bu hafta piyasaları bekleyen gelişmeleri hatırlattı ve yatırımcılar için yine çok kritik uyarılarda bulundu. İslam Memiş, "Perşembe günü saat 15.00’te İngiltere faiz kararını açıklayacak. Yine perşembe günü saat 16.30’da Amerika’da TÜFE verisi açıklanacak. Aynı saatte Amerika’da işsizlik başvuruları verileri de gelecek. Perşembe günü saat 16.45’te Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın açıklamaları olacak. Bu, euro-dolar paritesi açısından önemli" diyerek devam etti.
Cuma günü gece saatlerinde Japonya’da enflasyon verisi açıklanacağını belirten Memiş, "Sabah saatlerinde Japonya faiz kararını duyuracak. Cuma günü saat 10.00’da Almanya’da enflasyon verisi açıklanacak. Takvime baktığımızda oldukça yoğun bir hafta olduğunu gözlemliyoruz.
Her ayın ikinci haftasında olduğu gibi Amerika’daki enflasyon verisi bu haftanın en önemli başlıklarından biri olacak" diyerek piyasayı etkileyecek gelişmeleri vurguladı. "Bu hafta piyasalarda geniş bant aralığına dikkat etmek gerekiyor. Sert dalgalanmalar olabilir" diyen Memiş, yatırımcıları kısa vadeli işlemlerden en azından bu hafta uzak durmaya davet etti.
Ons altın fiyatlarının haftaya yüzde 1 primle başladığını ve 2.342 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, "2.260–2.360 dolar aralığını bu hafta teknik olarak takip edeceğiz.
Bugün ya da bu hafta altın almak için uygun bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar kâr satışlarının gelmesini daha sağlıklı buluyorum. Euro/dolar paritesindeki geri çekilme ons altını da baskılayabilir" dedi. Gram altın TL fiyatı yaklaşık 6.000 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, "5.960–6.000 lira aralığında dengelenme çabası var. Aşağıda 5.850 lira destek, yukarıda 6.000 lira direnç seviyesi bulunuyor. Gram altın da ons altın gibi şu an alım için uygun değil" diyerek yatırımcıları uyardı.
Nakde ihtiyacı olanlar için bu seviyelerden altın satışı yapılabileceğini söyleyen Memiş, "Ev, araba gibi harcamalar için TL ihtiyacı varsa bu hafta değerlendirilebilir. Ancak nakit ihtiyacı yoksa beklemekte fayda var" dedi.