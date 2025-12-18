Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor! Bugün hangi ilde hava nasıl olacak? (18 Aralık 2025)

Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor! Bugün hangi ilde hava nasıl olacak? (18 Aralık 2025)

Tuğba Güner
08:1018/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Meteoroloji hava durumu 18 Aralık 2025 tahmin raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 18 Aralık 2025 Perşembe günü tüm illerdeki hava durumu tahminin ayrıntıları.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde bu hafta az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu:


MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu









EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

FIAT ULYSSE

Fiat

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu










AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu









İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C


Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu







ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu














MALATYA °C, 10°C


Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu












TÜM İLLERDEKİ GÜNCEL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?


Serin ve yağışlı havanın yurt genelinde etkisini kaybedeceğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca yağış görülmeyeceğini, az bulutlu, açık bir hava beklendiğini bildirdi. Sıcaklıkta değişiklik olmadığını kaydeden Çelik, "Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyrediyor. İç bölgelerin tamamında gece sıcaklık sıfır derece ve yer yer sıfır derecenin altında seyredecek." dedi.

Çelik, hafta boyunca gece ve sabah saatlerinde sis ve pusun Marmara Bölgesi genelinde ve iç kesimlerin tamamında etkili olacağını ifade etti.


Hafta boyunca üç büyükşehirde yağış beklenmediğini aktaran Çelik, sıcaklığın Ankara'da 8, İstanbul'da 13-14, İzmir'de ise 18-19 derece civarında olacağını söyledi.

#hava durumu
#meteoroloji
#Hava Sıcakları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor! Bugün hangi ilde hava nasıl olacak? (18 Aralık 2025)