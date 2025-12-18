Meteoroloji hava durumu 18 Aralık 2025 tahmin raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 18 Aralık 2025 Perşembe günü tüm illerdeki hava durumu tahminin ayrıntıları.

1 /11 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde bu hafta az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

2 /11 HAVA SICAKLIĞI NORMALLERİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3 /11 İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor. BURSA °C, 15°C Az bulutlu ÇANAKKALE °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

















4 /11 EGE BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. FIAT ULYSSE Fiat AFYONKARAHİSAR °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu



















5 /11 AKDENİZ BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

















6 /11 İÇ ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu













7 /11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. AMASYA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu RİZE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. ERZURUM °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu



























8 /11 MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. BATMAN °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 17°C Parçalı bulutlu MARDİN °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu























Serin ve yağışlı havanın yurt genelinde etkisini kaybedeceğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca yağış görülmeyeceğini, az bulutlu, açık bir hava beklendiğini bildirdi. Sıcaklıkta değişiklik olmadığını kaydeden Çelik, "Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyrediyor. İç bölgelerin tamamında gece sıcaklık sıfır derece ve yer yer sıfır derecenin altında seyredecek." dedi. Çelik, hafta boyunca gece ve sabah saatlerinde sis ve pusun Marmara Bölgesi genelinde ve iç kesimlerin tamamında etkili olacağını ifade etti.

