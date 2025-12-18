ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTI TARİHİ SAATİ: Asgari ücret zam toplantısı bugün mü, saat kaçta yapılacak?

İşçi kesimi toplantılarda kendilerinin yeteri kadar iyi temsil edilmediğini öne sürerek, sık sık komisyonun yapısına ilişkin açıklamalar yapıyordu. İlk toplantı cuma günü gerçekleştirildi. O toplantı öncesi sıkı bir trafik yaşandı. İşçiyi temsil eden TÜRK-İŞ bir rapor hazırladı. Bu rapor taleplerini ve komisyona katılmama gerekçelerini içeriyordu. Raporu TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a bizzat sunmuştu.