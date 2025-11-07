Her sene 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği takma zorunluluğu, bu sene havaların erken soğumasıyla erkene çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kış lastiği uygulaması 4 ay değil 5 ay olarak uygulanacak. Peki kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği kullanmama cezası kaç TL?
Havaların soğumasıyla birlikte sürücülerin gündeminde zorunlu kış lastiği uygulaması öne çıkıyor. Şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapan araçlar için hayati önem taşıyan bu uygulama, hem sürücü hem yolcu güvenliği açısından kritik rol oynuyor. Trafikte olumsuz hava koşullarına karşı önlem niteliği taşıyan kış lastiği zorunluluğu bu yıl da merakla takip ediliyor. Peki, 2025'te kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlayacak, hangi araçları kapsayacak ve kurala uymayanları ne kadar ceza bekliyor? İşte konuya dair tüm ayrıntılar…
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğ değişikliğine göre, zorunlu kış lastiği uygulaması 2025 yılında 15 Kasım tarihinde başlayacak. Önceki yıllarda 1 Aralık'ta başlayan bu zorunluluk, mevsim şartlarının erken başlaması ve trafik güvenliğini artırma hedefiyle 15 gün öne çekildi. Bu tarih, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için geçerli resmi başlangıç tarihi olarak belirlendi.
KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?
Kış lastiği takma zorunluluğu, yasal düzenlemeye göre; şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar, otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar (kamyonet, panelvan vb.) için geçerlidir.
Hususi (özel) otomobiller için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, can ve mal güvenliği açısından, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araç sahiplerinin de kış lastiği kullanması şiddetle tavsiye edilmektedir.
KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?
Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıtalarda, dingil üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği standartlarına uygun olması gerekiyor. Belirlenen kurallara uymayan araç sahipleri için ise ciddi yaptırımlar söz konusu.
Kış lastiği takma zorunluluğunu ihlal eden sürücülere, 2025 yılı itibarıyla 5.856 TL idari para cezası uygulanacak.