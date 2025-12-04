Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Bugünkü maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha! 4 Aralık 2025, Perşembe günü, Ziraat Türkiye Kupası, İngiltere Premier Lig ve İtalya Kupası'ndan önemli karşılaşmalar futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratacak. Türkiye'nin en prestijli kupa organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. Eleme Turu'nda nefes kesen mücadeleler başlarken, Avrupa'nın en büyük liglerinden Premier Lig ve Coppa Italia'da da kritik maçlar izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Hangi karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte 4 Aralık 2025'teki tüm maçların detaylı programı…