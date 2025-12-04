Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Bugünkü maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha. 4 Aralık 2025, Perşembe günü futbol dünyasında Ziraat Türkiye Kupası, İngiltere Premier Lig ve İtalya Kupası'ndan dikkat çeken maçlarla futbolseverler ekran başına kilitlenecek. Peki, bugün hangi maçlar var? Hangi karşılaşmalar canlı yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte 4 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak maçların tam programı.
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha! 4 Aralık 2025, Perşembe günü, Ziraat Türkiye Kupası, İngiltere Premier Lig ve İtalya Kupası'ndan önemli karşılaşmalar futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratacak. Türkiye'nin en prestijli kupa organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. Eleme Turu'nda nefes kesen mücadeleler başlarken, Avrupa'nın en büyük liglerinden Premier Lig ve Coppa Italia'da da kritik maçlar izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Hangi karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte 4 Aralık 2025'teki tüm maçların detaylı programı…
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçları
Bugün, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarıyla futbolseverler erken saatlerde maç keyfini yaşamaya başlayacak. Türkiye'nin en prestijli kupa organizasyonunda heyecan sürüyor. İşte 4 Aralık'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları:
13:00 Yalova FK 77 - Gaziantep FK (A Spor)
13:30 Boluspor - Kahta 02 Spor (A Spor)
13:30 Fethiyespor - Bandırmaspor (A Spor)
15:30 Iğdır FK - Orduspor 1967 SK (A Spor)
18:00 Silifke Belediye Spor - Antalyaspor (A Spor)
20:30 Çorum FK - Alanyaspor (A Spor)
İngiltere Premier Lig’de kritik maç
Gecenin ilerleyen saatlerinde, İngiltere Premier Lig’inin devlerinden Manchester United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverlerin dikkatle takip edeceği maçlardan biri olacak. Manchester United ve West Ham United arasındaki mücadele 23:00'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
İtalya Kupası'nda nefes kesen mücadeleler
İtalya Kupası'nda ise son 16 turu maçları oynanacak. Akşam saatlerinde başlayacak iki önemli mücadele, futbolseverleri ekrana kilitleyecek. İşte İtalya Kupası'nda 4 Aralık'ta oynanacak maçlar:
20:00 Bologna - Parma (TRT Tabii Spor)
23:00 Lazio - Milan (TRT Spor)
İtalya'nın köklü kulüplerinin bu önemli mücadeleleri, Türk izleyicileri için TRT Tabii Spor ve TRT Spor ekranlarında olacak