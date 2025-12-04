TOKİ, vatandaşların konforlu yaşam alanlarına kavuşmalarını sağlamaya devam ediyor. 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde başvuruları toplanan konutlar için konut belirleme kurası çekildi. Sosyal konut kura çekilişi yapılan iller arasında Rize, Sakarya, Erzincan ve Çorum'un yanı sıra birçok farklı şehir de yer aldı. İşte TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçlarına ait isim listesi.

1 /46 TOKİ vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturmayı sürdürüyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurusu toplanan TOKİ konutları için konut belirleme kurası yapıldı. Sosyal konut kurası çekilen iller arasında Rize, Sakarya, Erzincan, Çorum illeri de yer aldı. İşte TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

2 /46

3 /46

4 /46

5 /46 Erzincan TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonuçlarına ait isim listesi için tıklayın

6 /46

7 /46

8 /46

9 /46

10 /46

11 /46

12 /46

13 /46

14 /46

15 /46

16 /46

17 /46

18 /46

19 /46

20 /46

21 /46

22 /46 Sosyal konut Çorum TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıklayın

23 /46

24 /46

25 /46

26 /46

27 /46

28 /46

29 /46

30 /46

31 /46

32 /46

33 /46 Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıklayın

34 /46

35 /46

36 /46

37 /46

38 /46

39 /46

40 /46

41 /46

42 /46

43 /46

44 /46

45 /46 Sakarya TOKİ sosyal konut kura sonuçları isim listesi için tıklayın