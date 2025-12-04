Yeni Şafak
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 4 Aralık 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!

13:304/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. Özellikle Balıkesir Sındırgı merkezli depremler sıklığını artırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); son depremler listesini yayınlıyor. Bugün en son nerede deprem oldu? İşte 4 Aralık 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremleri tek tek yayınlıyor. Depremin konumu, saati, büyüklüğü, derinliğini detaylıca açıklanıyor. Vatandaşlar bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde, saat kaçta deprem oldu? İşte son dakika son depremler haberi

4 ARALIK SON DEPREMLER


İRAN'DA DEPREM


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere, saat 02.43'te İran'ın West Azarbaijan eyaletine bağlı Khoy kentinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen deprem, Van’ın Özalp ilçesine 29.82 kilometre mesafede kaydedildi.



4 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ


İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;


2025-12-04 02:43:21 38.82444 44.59694 7.0 ML 3.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [29.82 km] Özalp (Van)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

