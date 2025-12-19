ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM HESABI: Yüzde 14'lük ek zam! Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak, ne zaman belli olur?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılı için yaptığı ikinci toplantı, işçi temsilcilerinin masada yer almaması nedeniyle uzlaşma sağlanamadan tamamlandı. Görüşmelerin tıkanması sonrası gözler üçüncü toplantıya çevrilirken, zam oranlarına ilişkin beklentiler de yeniden gündeme geldi.
2026’da geçerli olacak asgari ücret için yürütülen pazarlık sürecinde ikinci toplantıdan sonuç çıkmadı. İşçi tarafının toplantıya katılmaması dikkat çekerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sendikalarla yaptığı temaslar sürece dair yeni sinyaller verdi.
ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TUR TAMAMLANDI
Özel sektörde çalışan 8,8 milyon işçi başta olmak üzere tüm Türkiye’yi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı sona erdi. İşçi tarafının yine masada yer almadığı toplantıda, zamma temel oluşturacak ekonomik veriler ele alındı.
BAKAN IŞIKHAN’DAN SENDİKALARA SÜRPRİZ ZİYARET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İş’i ziyaret etti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşen Işıkhan, işçi tarafının taleplerini dinledi. Görüşmelerin ardından işçilerin taleplerini komisyona iletmek üzere toplantıya katıldı.
VERİLER MASADA, SENARYOLAR GÖRÜŞÜLDÜ
Toplantı, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında yaklaşık 1,5 saat sürdü. Türk-İş’in katılmadığı toplantıya hükümet ve işveren tarafını temsilen TİSK yetkilileri yer aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri enflasyon, alım gücü ve maliyetlere ilişkin raporları komisyon üyeleriyle paylaştı. Olası zam senaryoları da bu veriler üzerinden değerlendirildi.
IŞIKHAN: “ORTAK NOKTADA BULUŞACAĞIZ”
Toplantı öncesi açıklama yapan Bakan Işıkhan, sosyal diyalog vurgusu yaptı. Işıkhan, “İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizin de sürdürülebilirliğini koruyacak bir noktada uzlaşacağız. Rakamlar müzakereyle netleşecek” dedi.
YÜZDE 14’LÜK KAYIP TALEBİ KOMİSYONA TAŞINDI
Türk-İş cephesinden yapılan değerlendirmede, geçmiş dönemden kalan yaklaşık yüzde 14’lük enflasyon kaybının telafi edilmesi gerektiği vurgulandı. Bakan Işıkhan, bu talep dahil olmak üzere işçi tarafının tüm beklentilerini komisyona aktardı.
GÖZLER ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı için henüz resmi tarih açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sürecin sosyal diyalog çerçevesinde devam edeceğini bildirdi.
Kulislerde üçüncü toplantının önümüzdeki hafta yapılması ve bu toplantıda rakamın netleşmesi ihtimalinin güçlü olduğu ifade ediliyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET TABLOSU
Hâlihazırda asgari ücret:
Brüt: 26.005,50 TL
Net: 22.104,67 TL
İşverene toplam maliyet: 30.556,46 TL
Bu tutarın 4.030,85 TL’si SGK primi, 520,11 TL’si işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.
KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM: 27–30 BİN TL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İşverenler de elini taşın altına koymalı” mesajının ardından Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL bandında şekillenebileceği konuşuluyor. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,17 olarak ölçüldü. Bu orana göre net asgari ücret 28 bin 993 TL seviyesine çıkabiliyor.
MASADAKİ ZAM SENARYOLARI
%20 zam: Net 26.584 TL
%25 zam: Net 27.630 TL
%28,5 zam: Net 28.404 TL
%30 zam: Net 28.735 TL
%35 zam: Net 29.841 TL
%40 zam: Net 30.946 TL
Asgari ücrette nihai rakamın önümüzdeki toplantıların ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.