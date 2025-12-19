ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM HESABI: Yüzde 14'lük ek zam! Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak, ne zaman belli olur?

GÖZLER ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı için henüz resmi tarih açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sürecin sosyal diyalog çerçevesinde devam edeceğini bildirdi.

Kulislerde üçüncü toplantının önümüzdeki hafta yapılması ve bu toplantıda rakamın netleşmesi ihtimalinin güçlü olduğu ifade ediliyor.