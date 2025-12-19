Her sağanak afete dönüşüyor

İşgalci İsrail ordusunun iki yıl boyunca yerle bir ettiği Gazze’de, kış şartları 2,3 milyon Filistinliyi yeni bir felaketle karşı karşıya bırakıyor. 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesten sonra bombardımanlar azalsa da yoğun yağmurlar ve soğuk hava, İsrail tarafından evleri yıkılan Filistinlilerin dramını derinleştiriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze'deki son yağışlardan yaklaşık 55 bin ailenin etkilendiğini, barınaklarının fırtınadan hasar gördüğünü belirtti. Konuya dair New York’taki BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporları doğrultusunda, Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Haq, "OCHA, Gazze genelinde son yağışlardan şimdiye kadar yaklaşık 55 bin ailenin etkilendiğini, eşyalarının ve barınaklarının fırtınada hasar gördüğünü veya yıkıldığını tahmin ediyor" dedi.

Yağmur ve fırtına nedeniyle Gazze'de düzinelerce çocuk dostu alanın da hasara uğradığını belirten Haq, bu durumun çocuk koruma ile ilgili faaliyetleri aksattığını ve bu aksamanın Gazze genelinde yaklaşık 30 bin çocuğu etkilediğini söyledi. Haq, OCHA'nın, devam eden engellerin, insani yardım kuruluşlarının müdahale çalışmalarını daha hızlı genişletme çabalarını engellemeyi sürdürdüğüne ilişkin uyarısına da yer verdi.

BOMBARDIMANLAR SÜRÜYOR

Öte yandan, işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, 10 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze’deki Acil Yardım Koordinatörlüğü’nün verdiği bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Gazze kent merkezi üzerinde uçuş yapan İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) sivilleri hedef alması sonucu 11 sivil yaralandı. Ateşkes anlaşması kapsamında Gazze’nin doğusunda belirlenen Sarı Hat’ın gerisine çekilen işgal kuvvetleri, buradan Gazze kent merkezini hedef almaya devam ediyor. Sağlık kaynakları, İsrail kuvvetlerinin dün kent merkezinin doğusundaki El-Samir bölgesine yönelik düzenlediği top ateşi saldırılarında da 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Gazze’de son iki haftadır süren soğuk hava dalgası yüzünden 13 bina çökerken 11’i bu binaların altında kalanlardan olmak üzere 14 sivil yaşamını yitirmiş onlarcası yaralanmıştı. İsrail ordusunun ateşkes sonrası Gazze’nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda ise toplam ölü sayısı 394’e ulaşmıştı. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Gazze’de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023’ten ateşkese kadarki süreçte de 70 bini aşkın Filistinliyi katletmiş, Gazze’deki binaların yüzde 90’ından fazlasını tahrip etmiş ve 2,3 milyon Filistinliyi evsiz bırakmıştı.







