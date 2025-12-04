Yeni Şafak
AUZEF Bitirme Sınavı (Final) Sınav Ne Zaman?

16:374/12/2025, Perşembe
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Takvimi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Takvimi

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı 27 Aralık - 28 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanacak. Bitirme Sınavı (Telafi) ise 31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihlerinde tamamlanacak. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı final sınavı sınav merkezi tercih işlemleri 30 Kasım’da sona ermişti. Peki AUZEF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Ara Sınavları tamamlanmasının ardından gözler Final sınavlarına çevrilmişti. AUZEF bitirme ve bütünleme sınavlarına ilişkin takvimi duyurdu. İşte AUZEF güz yarıyılı final sınavı sınavı tarihleri.

AUZEF BİTİRME SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 27 Aralık - 28 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanacak. Bütünleme Sınavı (Telafi) ise 31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihlerinde tamamlanacak.

AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında Yenisafak.com’da sınav giriş sorgulama linki üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilirsiniz.

