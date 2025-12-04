Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yapılan açıklama ile 25 Kasım tarihinde erişime açıldı. Açıklama ile Açıköğretim sınav yerleri belli oldu. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nden öğrenilecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?