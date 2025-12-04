Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF güz dönemi vize sınavları giriş yerleri belli oldu! 2025 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF güz dönemi vize sınavları giriş yerleri belli oldu! 2025 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

11:234/12/2025, четверг
Yeni Şafak
Sonraki haber

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 akademik yılına ilişkin sınav tarihlerini kamuoyuna duyurmasıyla birlikte AÖF 2025 Aralık sınav tarihi de belli olmuş oldu. AÖF güz dönemi sınavı Aralık ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki AÖF güz dönemi sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? Sınav giriş belgesi nereden alınır?

Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yapılan açıklama ile 25 Kasım tarihinde erişime açıldı. Açıklama ile Açıköğretim sınav yerleri belli oldu. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nden öğrenilecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?


AÖF güz dönemi vize sınavları giriş yerleri belli oldu. AÖF sınav yerleri

belgesi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden alınabilecek.

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI



AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?


Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavı 6-7 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmakta olup, dersin özelliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir.


AÖF SINAV TAKVİMİ 2025-2026


Sınav Türü Sınav Tarihleri

Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

#aöf
#açıköğretim fakültesi
#aöf sınav giriş belgesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 4 Aralık 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!