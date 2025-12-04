Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 akademik yılına ilişkin sınav tarihlerini kamuoyuna duyurmasıyla birlikte AÖF 2025 Aralık sınav tarihi de belli olmuş oldu. AÖF güz dönemi sınavı Aralık ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki AÖF güz dönemi sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? Sınav giriş belgesi nereden alınır?
Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yapılan açıklama ile 25 Kasım tarihinde erişime açıldı. Açıklama ile Açıköğretim sınav yerleri belli oldu. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nden öğrenilecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AÖF güz dönemi vize sınavları giriş yerleri belli oldu. AÖF sınav yerleri
belgesi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden alınabilecek.
AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavı 6-7 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmakta olup, dersin özelliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir.
AÖF SINAV TAKVİMİ 2025-2026
Sınav Türü Sınav Tarihleri
Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026