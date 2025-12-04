1. DERECE MEMURA 3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Memur maaşları değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

86 maddelik tasarının daha önce kabul edilen 55 maddesine ek olarak, taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev hanımlarına erken emeklilik fırsatı ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi önemli reformlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye devam ediyor.

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesini öngören düzenleme için gözler gelecek müjdeli habere çevrildi.