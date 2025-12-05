Yeni Şafak
ALES SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025 açıldı mı, ne zaman?

10:485/12/2025, Cuma
23 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ALES/3 oturumu sonrası gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınava katılan adaylar, ÖSYM tarafından duyurulan açıklanma gününü merakla araştırıyor. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman erişime açılacak?

ALES/3 sınav maratonunun tamamlanmasıyla birlikte sonuç sorgulama ekranı gündemin üst sıralarına taşındı. 23 Kasım’da sınava giren adaylar, ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. İşte ALES sonuç tarihine dair ayrıntılar…

2025 ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 23 Kasım'da uygulanan 2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılacak.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. Bunun yanı sıra ÖSYM'nin mobil uygulaması da sonuçlara hızlı erişim sağlayacak alternatifler arasında yer alacak.

