ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTI TARİHİ: Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman, brüt - net 2026'da asgari ücret ne kadar olacak?

1 /7 Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü 2026 asgari ücret zammına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı tarih netleşirken, hem işçi hem işveren kesiminden güncel değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Net 22.104 TL olan mevcut ücrette 28 bin TL hesaplamaları öne çıkarken, pazarlık süreci merakla bekleniyor. Peki Ocak ayında asgari ücret ne kadar artacak? İlk toplantı ne zaman yapılacak?

2 /7 2026 ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. Komisyon saat 14.00'te Çalışma Bakanlığı'nda toplanacak.

3 /7 KOMİSYON YAPISI DEĞİŞEBİLİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü ve komisyonda hükümet temsilcisinin bire düşürülmesini teklif etti. Işıkhan ile Atalay'ın görüşmesinin ardından bakanlık, asgari ücret için 5+5+1 formülü için çalışmaları başlattı.

4 /7 SON ENFLASYON VERİLERİ SONRASI ASGARİ ÜCRETE ZAM ORANI ÖNGÖRÜLERİ TÜİK tarafından açıklanan son TÜFE rakamları ile de enflasyonda 5 aylık veri belli oldu. Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu. Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor.

5 /7 Enflasyon rakamlarının ardından asgari ücrete yapılacak zam oranı da netleşti. Asgari ücrete Temmuz ayında bir artış yapılmadığı için yıllık enflasyona göre bir zam yapılması bekleniyor. Bu doğrultuda asgari ücret, yüzde 31,07'lik zam oranı baz alındığında 28 bin 971 TL olacak.

6 /7 ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNE ÇIKAN RAKAM Asgari ücrete 'Gerçekleşen mi yoksa hedef enflasyona göre mi zam yapılacak?' tartışmaları sürerken, öne yüzde 20 ila yüzde 30 zam oranları çıkıyor. Enflasyon beklentileri doğrultusunda bir zam yapılırsa asgari ücret yüzde 20 artışla net 26.525,60 TL olacak. Yüzde 25'ten fazla yapılırsa 27 bin TL'nin üzerine çıkacak. Gerçekleşen enflasyona göre yani yüzde 30 üzerinde bir oranda zam yapılırsa bu rakamı aşacak.