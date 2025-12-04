Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adalet Bakanı Tunç'tan 81 il için talimat: Adli emanetler sıkı denetlenecek

Adalet Bakanı Tunç'tan 81 il için talimat: Adli emanetler sıkı denetlenecek

20:504/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Bakan Tunç'un talimatıyla adli emanetlerde ülke çapında sıkı denetim başlatıldı.
Bakan Tunç'un talimatıyla adli emanetlerde ülke çapında sıkı denetim başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan zimmet skandallarının ardından 81 ildeki tüm adli emanet bürolarının kapsamlı şekilde denetlenmesi talimatını verdi. Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişi tutuklanırken, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildi. Bakanlığın mevcut denetim süreçleri, yeni talimatla birlikte daha sık ve geniş kapsamlı hale getirilecek. Adli emanette kusuru veya ihmali bulunanlar hakkında hem idari hem adli işlemler gecikmeden uygulanacak.

Adalet Bakanlığınca, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olayları dolayısıyla adli emanetlere yönelik sıkı denetim talimatı verildi.

Dört başmüfettiş görevlendirildi

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece ve Adalar'daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişinin tutuklandığı, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararının çıkarıldığı olayların incelenmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un onayı doğrultusunda, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yürütülen denetim faaliyetleri, Bakan Tunç'un talimatıyla daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek.

Adli emanetler sıkı denetlenecek

Bu çerçevede, Büyükçekmece ve Adalar'ın yanı sıra 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı denetime tabi tutulacak. Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler geciktirilmeden yapılacak.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



#Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı
#adli emanet
#Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
#Adalet Bakanlığı
#Adalet Bakanı
#Yılmaz Tunç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TDK'nın 'Kısaltmalar Dizini'nde 'İng.', 'İngilizce'nin; 'İsp.', 'İspanyolca'nın kısaltmasıyken; 'Fransızca'nın kısaltması olan hangisidir?