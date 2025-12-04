Adalet Bakanı Tunç'tan 81 il için talimat: Adli emanetler sıkı denetlenecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan zimmet skandallarının ardından 81 ildeki tüm adli emanet bürolarının kapsamlı şekilde denetlenmesi talimatını verdi. Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişi tutuklanırken, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildi. Bakanlığın mevcut denetim süreçleri, yeni talimatla birlikte daha sık ve geniş kapsamlı hale getirilecek. Adli emanette kusuru veya ihmali bulunanlar hakkında hem idari hem adli işlemler gecikmeden uygulanacak.
Adalet Bakanlığınca, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olayları dolayısıyla adli emanetlere yönelik sıkı denetim talimatı verildi.
Dört başmüfettiş görevlendirildi
Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece ve Adalar'daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişinin tutuklandığı, yurt dışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararının çıkarıldığı olayların incelenmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un onayı doğrultusunda, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 4 başmüfettiş görevlendirildi.
Adalet Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yürütülen denetim faaliyetleri, Bakan Tunç'un talimatıyla daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek.
Adli emanetler sıkı denetlenecek
Bu çerçevede, Büyükçekmece ve Adalar'ın yanı sıra 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı denetime tabi tutulacak. Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler geciktirilmeden yapılacak.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.