Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İŞKUR aralık ayı güncel açık iş ilanları yayımlandı: Binlerce kişi işe alınacak

İŞKUR aralık ayı güncel açık iş ilanları yayımlandı: Binlerce kişi işe alınacak

10:274/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

İŞKUR, aralık ayı güncel açık iş ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden sürekli işçi alımı, kurum dışı kamu ilanları ve özel sektör personel alımları yoğun ilgi görüyor. Hastanelere temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, şoför, ön muhasebeci, servis elemanı, büro personeli, üretim elemanı gibi birçok kadroda personel aranıyor. İş arayanlar, İŞKUR’un e-Şube platformu üzerinden şehir, pozisyon, öğrenim durumu ve deneyim kıstaslarına göre filtreleme yaparak kendilerine uygun ilanlara kolayca başvuru yapabiliyor. Aralık ayı itibarıyla yayımlanan Türkiye geneli güncel açık iş ilanları, istihdam fırsatlarını takip eden adaylar için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. İşte Aralık ayı Türkiye geneli güncel açık iş ilanları.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlara sunduğu e-şube platformu üzerinden sürekli güncellenen açık iş ilanlarıyla istihdamı teşvik eden önemli bir kamu kurumu olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle Aralık 2025 itibarıyla, İŞKUR'un açık iş ilanları listesinde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, şoför, büro personeli ve üretim elemanı gibi pozisyonlar için binlerce fırsat yer alıyor. Kamu kurumlarının yanında özel şirketler de binlerce personel alımı için iş ilanına çıktı. İŞKUR e-şube’ye (esube.iskur.gov.tr) üye olarak filtreleme yapabilir, ilanlara online başvurabilir ve kariyerinizi güçlendirebilirsiniz; en az lise mezunu adaylar için bu platform, Türkiye genelinde 81 ilde yeni kapılar aralıyor.

İŞKUR açık iş ilanları Türkiye geneli için tıklayın


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım İlanları için tıklayın

#İŞKUR
#İŞKUR iş ilanı
#İŞKUR e şube
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ ARALIK AYI BANKA PROMOSYONLARI: Aralık Ayında Hangi Banka Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor? İşte En Yüksek Ödeme Yapanlar