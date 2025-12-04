Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlara sunduğu e-şube platformu üzerinden sürekli güncellenen açık iş ilanlarıyla istihdamı teşvik eden önemli bir kamu kurumu olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle Aralık 2025 itibarıyla, İŞKUR'un açık iş ilanları listesinde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, şoför, büro personeli ve üretim elemanı gibi pozisyonlar için binlerce fırsat yer alıyor. Kamu kurumlarının yanında özel şirketler de binlerce personel alımı için iş ilanına çıktı. İŞKUR e-şube’ye (esube.iskur.gov.tr) üye olarak filtreleme yapabilir, ilanlara online başvurabilir ve kariyerinizi güçlendirebilirsiniz; en az lise mezunu adaylar için bu platform, Türkiye genelinde 81 ilde yeni kapılar aralıyor.