Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 4 Aralık Ziraat Türkiye Kupası maçları programı

Futbolseverler bugün oynanacak maçların hangileri olduğunu merak ediyor. Ziraat Türkiye Kupası Eleme maçları devam ediyor. Gaziantep FK, Yalovaspor’a konuk olacak. Antalyaspor deplasmanda Silifke Belediyespor ile mücadele edecek. İngiltere Premier Lig de heyecan dorumda. Manchester Utd - West Ham takımları kıyasıya mücadele edecek. İtalya Kupası için Lazio - Milan karşı karşıya gelecek. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Aralık bugün oynanacak maçlar.

2 /8 Bugün kimin maçı var? 13:00 Yalovaspor - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor 15:30 Iğdırspor - Orduspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

3 /8 18:00 Silifke Bld. - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

4 /8 20:00 Bologna - Parma İtalya Kupası Yayın Yok

5 /8 20:30 Çorum FK - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

6 /8 23:00 Manchester Utd - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

7 /8 22:45 Dundee United - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus 23:00 Inter - Venezia İtalya Kupas TRT Spor