Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 4 Aralık Ziraat Türkiye Kupası maçları programı

10:124/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Futbolseverler bugün oynanacak maçların hangileri olduğunu merak ediyor. Ziraat Türkiye Kupası Eleme maçları devam ediyor. Gaziantep FK, Yalovaspor’a konuk olacak. Antalyaspor deplasmanda Silifke Belediyespor ile mücadele edecek. İngiltere Premier Lig de heyecan dorumda. Manchester Utd - West Ham takımları kıyasıya mücadele edecek. İtalya Kupası için Lazio - Milan karşı karşıya gelecek. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Aralık bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Ziraat Türkiye Kupası ZTK Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Iğdırspor ile Orduspor karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. İngiltere Premier Lig’de West Ham, Manchester Utd’e konuk olacak. İtalya Kupası için de bugün zorlu mücaleler var. İşte 4 Aralık bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var?

13:00 Yalovaspor - Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

15:30 Iğdırspor - Orduspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

18:00 Silifke Bld. - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

20:00 Bologna - Parma İtalya Kupası Yayın Yok

20:30 Çorum FK - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

23:00 Manchester Utd - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:45 Dundee United - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus

23:00 Inter - Venezia İtalya Kupas TRT Spor

23:00 Lazio - Milan İtalya Kupası TRT Spor


#Bugünkü maç programı
#Süper Lig
#İtalya Serie A
#İngiltere Premier Lig
#İspanya La Liga
