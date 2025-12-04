Yeni Şafak
TOKİ Samsun Ladik kura sonuçları açıklandı mı? Kura çekimi yapıldı: İşte konut belirleme kurası sonucu isim listesi

11:084/12/2025, Perşembe
4/12/2025, Perşembe
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Samsun Ladik Şehreküstü Mahallesi konut projesi için 2+1 85 ve 3+1 22 adet konutun hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından gözler isim listesine çevrildi. Peki TOKİ Samsun Ladik kura sonuçları açıklandı mı? İşte Samsun Ladik Şehreküstü Mahallesi TOKİ konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

TOKİ tarafından 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurusu toplanan Samsun Ladik TOKİ konutları için 2+1 ve 3+1 dairelerin kura çekimi bugün saat 11.00'da yapıldı. Peki TOKİ Ladik kura sonuçları açıklandı mı? Ladik Şehreküstü Mahallesi TOKİ isim listesi yayınlandı mı?


TOKİ Samsun Ladik konut belirleme kura sonuçları isim listesi için tıklayın

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 22 Aralık 2025 – 26 Aralık 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.– Ülke geneli tüm şubelerinde. (Ladik / Samsun Şubesi /Temerküz şube)

imzalanacaktır.

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

 Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’ na göre artırılacaktır.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 22 Aralık 2025 – 26 Aralık 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.– Ülke geneli tüm şubelerinde. (Ladik / Samsun Şubesi /Temerküz şube) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler ibraz edilecektir.

