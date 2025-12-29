2025 yılında, risk analizi çalışmaları, gelen ihbarlar ve rutin kontroller doğrultusunda, gümrük kapıları ve ülke genelinde yürütülen müşterek ve operasyonel denetimler neticesinde tam 2 bin 434 olayda, toplam 1 milyar 359 milyon TL değerinde tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Bu yıl içerisinde de Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz, 175 Gümrük Müdürlüğü ve 35 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nde görevli 17 bin gümrük personelimiz marifeti ile gümrüklü yer ve sahalarda; 187 milyon yolcu, 8.4 milyon konteyner, 956 bin uçak,108 bin gemi, 5.1 milyon tır ve 5 milyon binek aracın gümrük kontrol işlemlerini tamamladık.''