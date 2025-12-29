Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Bolat: 2025 yılında 1 milyar 359 milyon lira değerinde tütün ve tütün mamulü ele geçirildi

Bakan Bolat: 2025 yılında 1 milyar 359 milyon lira değerinde tütün ve tütün mamulü ele geçirildi

10:5929/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Bolat, 2025 yılında ele geçirilen tütün ve tütün mamulü miktarını açıkladı.
Bakan Bolat, 2025 yılında ele geçirilen tütün ve tütün mamulü miktarını açıkladı.

Ankara'da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2025 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Bolat, ''2025 yılında, risk analizi çalışmaları, gelen ihbarlar ve rutin kontroller doğrultusunda, gümrük kapıları ve ülke genelinde yürütülen müşterek ve operasyonel denetimler neticesinde tam 2 bin 434 olayda, toplam 1 milyar 359 milyon TL değerinde tütün ve tütün mamulü ele geçirildi'' ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da “Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2025 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Bolat'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:


'2025 yılında miktarda yüzde 38 ve değerde ise yüzde 47 oranında bir başarıya ulaşarak 45 milyar TL değerinde 33,6 ton uyuşturucu madde yakalamasına imza attık.


2025 yılında, risk analizi çalışmaları, gelen ihbarlar ve rutin kontroller doğrultusunda, gümrük kapıları ve ülke genelinde yürütülen müşterek ve operasyonel denetimler neticesinde tam 2 bin 434 olayda, toplam 1 milyar 359 milyon TL değerinde tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.


Bu yıl içerisinde de Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz, 175 Gümrük Müdürlüğü ve 35 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nde görevli 17 bin gümrük personelimiz marifeti ile gümrüklü yer ve sahalarda; 187 milyon yolcu, 8.4 milyon konteyner, 956 bin uçak,108 bin gemi, 5.1 milyon tır ve 5 milyon binek aracın gümrük kontrol işlemlerini tamamladık.''




#ömer bolat
#tütün
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda! TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?