Bakan Bolat'tan asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyat uyarısı: Fırsatçılara aman vermeyeceğiz

"Bir Japon yetkili depremden sonra geliyor ve oradaki bir mülki amire, 'Biz Kobe depremiyle karşılaştığımızda tek bir vilayetti ve can kaybı daha azdı. Enkazı 4,5 yılda ancak kaldırdık. Siz 13 vilayeti vuran bu depremin enkazını 5 yılda ancak kaldırırsınız.' demiş. Biz hükümet olarak Cumhurbaşkanı'mızın direktifleri doğrultusunda 2,5 yılda arama-kurtarma, enkaz kaldırma, yeni rezerv alanları tespit edip temel atma ve hak sahiplerinin ev ve iş yerlerini teslim etme çalışmasını yaptık"