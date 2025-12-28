Bakan Bolat'tan asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyat uyarısı: Fırsatçılara aman vermeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücreti bahane edip fiyatlara zam yapmaya çalışan firmalara aman vermeyeceklerini söyledi. Bolat, "Sahada yoğun denetimler yapıyoruz, yıl boyunca hep denetim yaptık. Fahiş fiyat çabalarına karşı 81 vilayette Ticaret Bakanlığı denetimleri devam ediyor" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlık faaliyetlerine yönelik değerlendirmede bulundu.
Dünya ekonomisindeki durgunluğa rağmen Türkiye'de imalat sanayisinden tarım ve hizmetler sektörüne kadar birçok alanda büyüme yaşandığına işaret eden Bolat, ülke ekonomisinin son 5 yıldır kesintisiz büyüme gösterdiğini söyledi.
Bolat, 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle gerileme yaşayan ihracatın, 2021 yılından itibaren artmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Bolat, bu dönemde ithalatta yaşanan yükselişin ise altın ve binek otomobil ithalatındaki artıştan kaynaklandığını aktardı.
"Otomotiv ve emlak piyasasındaki manipülatif operasyonlara son verdirdik"
Bolat, Kovid-19 salgını sonrası küresel arz-talep dengesindeki bozulma ve oluşan talep patlamasının dünyada ciddi enflasyon baskısına yol açtığına işaret ederek bu dönemde Türkiye'de piyasayı canlandırmak, üretimi artırmak için düşük faizle ciddi yatırım ve işletme kredileri verildiğini anlattı.
Bakanlık olarak bu süreçte sektörel yönetmelikler çıkardıklarını ve denetimleri artırdıklarını bildiren Bolat, özellikle otomotiv ve emlak piyasasındaki manipülatif operasyonlara son verdiklerini söyledi.
Bolat, fiyat etiketi, fahiş fiyat ve stokçuluk düzenlemeleri ile aldatıcı reklamlara yönelik tedbirler gibi çok sayıda önlemi devreye aldıklarını ifade etti.
Bolat, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fırsatçıların ortaya çıkabileceğine ancak bu ücretin 2026 yılında geçerli olacağına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gelecek yıl finansman maliyetinde inişler göreceğiz"
Bolat, bütçe imkanları çerçevesinde deprem bölgesine 2,5 yılda 90 milyar dolar harcadıklarını bildirerek deprem bölgesini yaşanabilir, depreme dayanıklı iş yerleri ve konutlarla donattıklarını anlattı.
Bunun dünyada bir rekor olduğuna işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
Bolat, bu yılın 11 ayında esnafa 154 milyar lira tutarında yüzde 50 faiz sübvansiyonlu desteği Halk Bankası üzerinden sağdıklarını aktararak buradaki imkanların geçen yıl 104 milyar lira olduğunu söyledi.
Geçen yıla göre kredi faiz maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e indirdiklerini anlatan Bolat, bu yıl esnaf için kredilerin geri ödeme süresini 3 yıldan 4 yıla, kredi taksitlerini 3 aydan 6 aya yükselttiklerini hatırlattı. Bolat, 2026'da finansman maliyetinin yüzde 25'in de altına ineceğini ifade etti.
"Vatandaşların satın alma gücü artacak"
Bolat, esnafa yönelik basit usulde vergi uygulamasının çok fazla istismar edildiğini aktararak sözlerine şöyle devam etti:
İhracatçılara bu yıl 33 milyar liralık destek sağladıklarını aktaran Bolat, yıl sonu itibarıyla Türk Eximbank üzerinde 53 milyar dolar kredi kullandırmış olacaklarını kaydetti.