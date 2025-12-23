Bakan Bolat: Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri tam ittifak düzeyine taşınacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakü’de düzenlenen II. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu’nda iki ülke arasındaki ticaretin 8 milyar dolara ulaştığını belirterek, hedefin tam ekonomik entegrasyon olduğunu söyledi.

Forumun, Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan İktisat Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye-Azerbaycan İş İnsanları Birliği (TÜİF) ve Azerbaycan İhracat ve Yatırım Teşvikleri Ajansı (ASPROMA) tarafından düzenlendiğini hatırlatan Bolat, organizasyona katkı sunan tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.

Enerji ve ulaşım projeleri iş birliğini güçlendirdi

Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin özellikle enerji ve ulaştırma projeleriyle büyük ivme kazandığını belirten Bolat, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, TANAP, TAP ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projelerinin iki ülke arasındaki iş birliğini stratejik boyuta taşıdığını ifade etti.

Bolat, bu projelerin bölgesel ve küresel ticaret açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Ticaret hacmi 8 milyar dolara ulaştı

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2016’dan bu yana 2,4 milyar dolardan 8 milyar dolara yükseldiğini belirterek, “Türkiye, Azerbaycan’ın ihracatında ikinci, ithalatında üçüncü sıraya yükselmiştir. Hedefimiz karşılıklı ticarette birinci sıraya yerleşmektir” dedi.

Zengezur Koridoru ve Orta Koridor vurgusu

Azerbaycan’ın stratejik konumuna dikkat çeken Bolat, Zengezur Koridoru’nun tamamlanmasıyla Türkiye’nin Orta Asya ve Uzak Doğu’ya erişiminin hızlanacağını ifade etti. Orta Koridor’un dünya ticaretine ivme kazandıracağını söyleyen Bolat, bu güzergâh üzerindeki ülkelerde üretim ve yatırımların artacağını dile getirdi.

Karşılıklı yatırımlar 40 milyar dolara yaklaştı

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki toplam yatırımların 39-40 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıklayan Bolat, Türkiye’de yaklaşık 3 bin Azerbaycanlı şirketin faaliyet gösterdiğini, Azerbaycan’da ise 7 bine yakın Türk şirketinin bulunduğunu söyledi.

“Yatırımlar arttıkça ticaret de artıyor” diyen Bolat, forumun temel amacının karşılıklı yatırımları daha da güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Karabağ’ın yeniden inşasında güçlü iş birliği

Türk müteahhitlerinin Azerbaycan’da bugüne kadar yaklaşık 560 projeye imza attığını belirten Bolat, Karabağ’ın yeniden inşasında 5 milyar doları aşan projelerle önemli katkı sağlandığını ifade etti.

Sanayi ve tarım yatırımlarıyla Karabağ ekonomisinin yeniden canlandırılması için iki ülkenin yakın iş birliği içinde çalıştığını kaydetti.

Serbest ticaret anlaşması için teknik süreç devam ediyor

Tercihli ticaret anlaşmasında önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Bolat, serbest ticaret anlaşmasına yönelik teknik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Bolat, “Şuşa Beyannamesi ile kurulan müttefiklik ilişkisini ekonomik alanda tam entegrasyona dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

'Ekonomik entegrasyonu birlikte inşa edeceğiz'

Özel sektöre çağrıda bulunan Bolat, Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının hem iki ülkede hem de üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmesinin önemine dikkat çekti. Kamu kurumları olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Bolat, forumun iki ülke ekonomileri için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.











