TÜİK ile Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi arasında işbirliği anlaşması

Buna göre, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ile Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi Başkanı Tahir Budagov tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla iki kurum arasındaki köklü dostluğun pekiştirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.