TÜİK açıkladı: Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu

TÜİK açıkladı: Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu

10:1330/09/2025, Salı
TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2025 dönemine ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik oranı Ağustos'ta yüzde 8,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2025 dönemine ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.


Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin kişi oldu.


İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.


İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.



