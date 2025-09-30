TÜİK açıkladı: Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2025 dönemine ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik oranı Ağustos'ta yüzde 8,5 oldu.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.