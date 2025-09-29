Yeni Şafak
TÜİK 2025 Eylül enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Yıl sonu tahmini kaç oldu? İşte eylül ayı enflasyon senaryoları

22:0029/09/2025, Pazartesi
Ekonomistler eylül ayı enflasyon tahminlerini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Eylül ayı enflasyon rakamları yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Temmuz ve Ağustos verilerinin ardından gözler Eylül ayına çevrilirken, ekonomistler hem AA Finans beklenti anketi hem de TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarıyla tahminlerini paylaştı. AA Finans anketine göre Eylül ayında enflasyonun aylık bazda ortalama %2,47 artması bekleniyor ve yıllık enflasyonun %32,31’e gerileyeceği öngörülüyor. TCMB anketinde ise cari yıl sonu TÜFE beklentisi %29,86, 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %22,25 seviyesinde belirlendi. Ağustos’ta açıklanan %2,04 aylık ve %32,95 yıllık enflasyon verisi, piyasaların dikkatini Eylül sonuçlarına daha da çevirdi. Uzmanlara göre Eylül verileri, yıl sonu enflasyon hedefi ve ekonomik dengeler açısından kritik bir eşik olacak. Peki, yıl sonu enflasyon hedefi tutacak mı? Eylül Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte güncel değerlendirmeler ve tarihler.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamaya hazırlanıyor. Temmuz ve Ağustos verilerinin ardından gözler, Eylül ayı sonuçlarına çevrildi. Peki, 2025 Eylül enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler neler?


Eylül 2025 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

TÜİK, Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da duyuracak. Böylece yılın ikinci yarısına dair ekonomik tablo daha da netleşmiş olacak.


Ağustos 2025 enflasyon verileri

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon, Ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, yılın geri kalan dönemi için beklentilerin şekillenmesinde önemli bir gösterge oldu.


AA finans eylül enflasyon beklenti anketi

AA Finans’ın 26 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, Eylül ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,47 oldu. Tahminler yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında değişirken, bu beklenti gerçekleşirse yıllık enflasyonun yüzde 32,31 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,09 seviyesinde bulunuyor.


TCMB piyasa katılımcıları anketi sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi’ne 69 katılımcı dahil oldu. TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,04 seviyesine yükseldi. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi %29,86 oldu. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %22,25, 24 ay sonrası için ise %16,78 olarak belirlendi. Ayrıca yıl sonu için dolar/TL beklentisi 43,85, 12 ay sonrası için ise 48,95 seviyesinde gerçekleşti.


Ekonomik beklentiler ve yıl sonu tahminleri

Ekonomistler, 2025 yıl sonu için %3,2 GSYH artışı beklerken, 2026 için bu beklenti %3,7 seviyesinde sabit kaldı. Politika faizi beklentileri ise yıl sonunda %36,17 seviyesinde bulunuyor.

