TÜİK 2025 Eylül enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Yıl sonu tahmini kaç oldu? İşte eylül ayı enflasyon senaryoları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamaya hazırlanıyor. Temmuz ve Ağustos verilerinin ardından gözler, Eylül ayı sonuçlarına çevrildi. Peki, 2025 Eylül enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler neler?





Eylül 2025 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

TÜİK, Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da duyuracak. Böylece yılın ikinci yarısına dair ekonomik tablo daha da netleşmiş olacak.





Ağustos 2025 enflasyon verileri

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon, Ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, yılın geri kalan dönemi için beklentilerin şekillenmesinde önemli bir gösterge oldu.





AA finans eylül enflasyon beklenti anketi

AA Finans’ın 26 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, Eylül ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,47 oldu. Tahminler yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında değişirken, bu beklenti gerçekleşirse yıllık enflasyonun yüzde 32,31 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,09 seviyesinde bulunuyor.





TCMB piyasa katılımcıları anketi sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi’ne 69 katılımcı dahil oldu. TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,04 seviyesine yükseldi. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi %29,86 oldu. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %22,25, 24 ay sonrası için ise %16,78 olarak belirlendi. Ayrıca yıl sonu için dolar/TL beklentisi 43,85, 12 ay sonrası için ise 48,95 seviyesinde gerçekleşti.





Ekonomik beklentiler ve yıl sonu tahminleri