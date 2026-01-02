İspanya'ya Göçte Son Durum: Yüzde 60'lık Düşüş ve "Ölümcül Rota" Gerçeği

Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya uzanan en kritik göç rotalarından biri olan İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları, yeni yılın ilk gününde yoğun bir hareketliliğe sahne oldu. Sahil Güvenlik birimleri, 1 Ocak yerel saatle 19.00 (TSİ 22.00) sularında El Hierro adası açıklarında bir tekne tespit etti.

Operasyon Detayları ve Demografi

Yapılan kurtarma operasyonu sonucunda, Sahraaltı Afrika ülkelerinden yola çıktığı belirlenen toplam 144 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre grubun demografik dağılımı ve kökenleri şu şekilde:

Köken Ülkeler: Gambiya, Senegal, Mali, Gine Bissau ve Gine.

Hassas Gruplar: Grupta 29 kadın ve 8 çocuk bulunuyor.

Sağlık Durumu: İlk sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin durumunun stabil olduğu ve bölgedeki geçici barınma merkezlerine sevk edildikleri açıklandı

Rakamlar Düşüyor, Ancak Tehlike Sürüyor

Bu olay, sadece tekil bir varış değil, aynı zamanda 2025 yılı verilerinin açıklandığı bir döneme denk gelmesiyle stratejik bir önem taşıyor. İspanya İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşu Caminando Fronteras tarafından yayınlanan veriler, bölgedeki insani krizin boyutlarını ve değişimini gözler önüne seriyor.

Verilerle 2024-2025 Karşılaştırması

Aşağıdaki tablo, Kanarya Adaları rotasındaki göçmen hareketliliğindeki keskin düşüşü ve buna tezat oluşturan can kayıplarını özetlemektedir:

İstatistikler, 1 Ocak - 15 Aralık 2025 dönemini kapsamaktadır. Düşüşe rağmen ölüm oranlarının yüksekliği, kaçakçıların daha riskli ve uzun rotaları tercih etmeye başladığını göstermektedir.

STK Uyarısı: "Gine Çıkışlı Tekneler Alarm Veriyor"