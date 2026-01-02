ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih, milyonlarca memur, emekli ve ev sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında TÜFE’nin aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 olarak gerçekleşmesinin ardından gözler TÜİK’in yayımlayacağı aralık ayı verilerine çevrildi.
Kira artış oranından maaş zamlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek aralık ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak kritik rakamlar öncesinde piyasalarda beklenti arayışı hız kazandı.
ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı enflasyon oranı her ayın 3’ü civarında açıklanır; ancak bu kez 3 Ocak Cumartesi’ye denk geldiği için, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10:00 itibarıyla yayımlayacak. Öncül olarak açıklanan Kasım ayı enflasyonu, aylık %0,87 ve yıllık %31,07 olarak açıklanmış; bu veri, Aralık ayı rakamlarıyla birlikte hem memur ve emekli maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkının hem de kira zammı gibi ekonomik göstergelerin temelini oluşturacak.
ARALIK AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE OLDU?
Aralık ayı enflasyon beklentisi odak noktasında. AA Finans’ın 33 ekonomist arasında yaptığı anket, Aralık ayında TÜFE’nin aylık ortalama %0,96 artacağı yönünde birleşirken, tahminler arasında %0,55 ile %1,24 aralığı görüldü. Bu doğrultuda yıllık enflasyonun yaklaşık %31’e gerileyeceği öngörülüyor. TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi ise Aralık ayı için aylık enflasyon beklentisini %1,08 olarak kaydetti; aynı zamanda yıl sonu TÜFE beklentisi %31,17, 12 ay sonrası beklenti %23,35 seviyesinde öngörüldü. Bu veriler, memur ve emekli maaşları için zammın hesaplandığı kritik enflasyon oranlarında netlik sağlıyor. Aralık’taki gerçek oran açıklandığında sosyal yardımlar ve ücret düzenlemeleri bu çerçevede şekillenecek.
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Yeni yılın ilk ayında kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE verisine göre belirleniyor. Bu oran, hem ev sahipleri hem de kiracılar için yasal tavan niteliği taşıyor. Ocak ayında uygulanacak artış, Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından netleştiği için, kira sözleşmelerini yenileyecek olanlar bu düzenlemeyi dikkate almalı.
Yasal sınırın üzerinde zam yapılamazken, taraflar isterlerse daha düşük bir oran üzerinde anlaşabilir. Bu nedenle Ocak ayı kira artışı, hem ekonomik dengeler hem de bütçe planlaması açısından kritik bir rol oynuyor.