ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon oranı her ayın 3’ü civarında açıklanır; ancak bu kez 3 Ocak Cumartesi’ye denk geldiği için, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10:00 itibarıyla yayımlayacak. Öncül olarak açıklanan Kasım ayı enflasyonu, aylık %0,87 ve yıllık %31,07 olarak açıklanmış; bu veri, Aralık ayı rakamlarıyla birlikte hem memur ve emekli maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkının hem de kira zammı gibi ekonomik göstergelerin temelini oluşturacak.