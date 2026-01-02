İsteğe bağlı SGK primi ne kadar 2026 son dakika? Bağ-Kur isteğe bağlı sigorta primi değişti mi?

BAĞ-KUR İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ NE KADAR OLDU?

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyordu. Yeni düzenleme ile asgari ücretin yüzde 32’sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla prim ödenemeyecek. Zamdan önce en düşük prim tutarı 8 bin 321 TL, en yüksek prim ise 62 bin 407 TL seviyesindeydi. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük prim tutarı 10 bin 568 TL, en yüksek prim ise 79 bin 264 TL oldu. Bağ-Kur primi en düşük tutarı ise 9 bin 824 TL olarak belirlendi.