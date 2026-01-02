İsteğe bağlı SGK primi ne kadar 2026 son dakika? Bağ-Kur isteğe bağlı sigorta primi değişti mi?

2026 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından isteğe bağlı sigortalılık kapsamında ödenecek prim tutarları da netlik kazandı. Bağ-Kur üzerinden isteğe bağlı sigorta yaptıran vatandaşlar için yeni yıl itibarıyla geçerli olacak en düşük ve en yüksek prim rakamları belli oldu.
Asgari ücret artışıyla birlikte sosyal güvenlik primlerinde de yeni dönem başladı. 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak isteğe bağlı Bağ-Kur sigorta primleri, SGK tarafından belirlenen güncel tutarlarla yeniden hesaplandı.
BAĞ-KUR İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ NE KADAR OLDU?
İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyordu. Yeni düzenleme ile asgari ücretin yüzde 32’sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla prim ödenemeyecek. Zamdan önce en düşük prim tutarı 8 bin 321 TL, en yüksek prim ise 62 bin 407 TL seviyesindeydi. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük prim tutarı 10 bin 568 TL, en yüksek prim ise 79 bin 264 TL oldu. Bağ-Kur primi en düşük tutarı ise 9 bin 824 TL olarak belirlendi.
İsteğe bağlı sigortalılık nedir?
İsteğe bağlı sigorta, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası yönünden sigortalılıklarını kendi istekleriyle devam ettirerek, emeklilik için öngörülen prim ödeme gün sayılarını tamamlamalarına imkan veren bir sigortalılık türüdür.
5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olabilmenin şartları nelerdir?
5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olabilmek için; Türkiye'de ikamet etmek, 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, kendi sigortalılığı nedeniyle tarafına aylık bağlanmamış olmak, 18 yaşı doldurmuş olmak ve isteğe bağlı sigortalı işe giriş bildirgesiyle Kuruma başvurmak şartları aranmaktadır.