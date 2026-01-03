Doktor, hemşire, pratisyen doktor, uzman doktor ve aile hekimi maaşları Ocak ayı itibariyle artacak. Memur maaş zamları doktor, hemşire, pratisyen doktor, uzman doktor ve aile hekimi maaşlarını da etkilemektedir. Peki, 2026 yılında Ocak ayı doktor maaşları ne kadar artacak? Doktor, hemşire, pratisyen doktor, uzman doktor ve aile hekimi maaşları 2026 hesaplama tablosu.
2026 Ocak Ayı Doktor, Hemşire Maaşları Ne Kadar Olacak?
Memurlar ve memur emeklilerinin 2026 yılı Ocak ayında alacakları zam oranı için geri sayım başladı. Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren maaş zam oranı, 6 aylık enflasyon farkının açıklanacağı 5 Ocak 2026 tarihinde netleşecek. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon verileri ve Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, memur maaşlarına yapılacak zammın detayları da şekillenmeye başladı. İşte memur maaşları için yapılan tahminler ve zam hesaplamaları.
DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.
Ancak 2026 yılının ocak-haziran döneminde geçerli olacak uzman doktor maaşı 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.
Son veri öncesinde maaş tablosu şu şekilde;
2026 Ocak Ayı Doktor Maaşları Tahmini
Tahmini zam oranı olan yüzde 12,26 ile memurların Ocak ayında alacakları 1/4 doktor maaşı 5 aylık enflasyon beklentilerine göre yüzde 17,57 oranında artışla 148.278,11 TL olacak.
MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR!
TÜİK tarafından 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Fakat zam oranının netleşmesi için ocak ayında yayımlanacak enflasyon verileri bekleniyor.
En düşük memur maaşı ne kadar olacak 2026?
En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL olarak uygulanıyor. 6 aylık enflasyon sonrasında yüzde 18,84'lük zammın ortaya çıkmasının ardından 1000 TL'lik seyyanen zamla en düşük memur maaşı 61 bin 17 TL'ye yükselecek. Enflasyonun yüzde 31 gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkıyla kümülatif zam yüzde 18,79 şeklinde hesaplanacak. En düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye çıkacak. 1000 TL ilaveyle 60 bin 992 olacak.
Merkez Bankası Tahmini
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri ise memur maaşlarına yapılacak zam oranları için farklı senaryolar ortaya koydu.
Buna göre, yıl sonu yıllık enflasyonun;
- Yüzde 31 olması durumunda memur maaşlarına yüzde 18,7
- Yüzde 32 olması durumunda yüzde 19,61
- Yüzde 33 olması durumunda ise yüzde 20,50 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor.