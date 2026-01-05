Doktor, hemşire, pratisyen doktor, uzman doktor ve aile hekimi maaşları Ocak ayı itibariyle arttı. Memur maaş zamları doktor, hemşire, pratisyen doktor, uzman doktor ve aile hekimi maaşlarını da etkiliyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birçok mesleğin zamlı maaş tablosu şekillendi. Peki, 2026 yılında Ocak ayı doktor maaşları ne kadar arttı? İşte Doktor, hemşire, pratisyen doktor, uzman doktor ve aile hekimi maaşları 2026 hesaplama tablosu.
2026 Ocak Ayı Doktor, Hemşire Maaşları Ne Kadar Oldu?
2026 doktor maaş zammı, TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verilerine göre hesaplanan 5 aylık enflasyon farkı olan %17,57 artışla şimdiden güvence altına alındı. Bu orana toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, doktor maaşlarında ciddi bir yükseliş öngörülüyor.
Bu hesaplamalar yalnızca temel maaşı kapsamakta olup; nöbet ücreti, döner sermaye ve performans ödemeleri gibi ek gelir kalemleri bu tutarlara dahil değildir. Nihai maaşlar, Aralık ve Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecektir.
2026 DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Buna göre doktor maaşlarında güncel tutarlar şöyle olacak:
2026 Ocak Ayı Doktor Maaşı
1/4 Uzman doktor maaşı 2026 tutarı: 159 bin 577 TL
İşte 2026 maaşları:
Öğretmen maaşı: 73 bin 520 TL
Uzman öğretmen maaşı: 80 bin 370 TL
Hemşire maaşı: 73 bin 246 TL
Teknisyen maaşı: 64 bin 692 TL
Memur maaşı: 62 bin 403 TL
Profesör maaşı: 131 bin 59 TL
Mühendes maaşı: 92 bin 745 TL
Şube Müdürü maaşı: 90 bin 917 TL
Başkomiser maaşı: 88 bin 345 TL
Araştırma görevlisi maaşı: 87 bin 730 TL
Avukat maaşı: 87 bin 188 TL
Polis memuru maaşı: 80 bin 747 TL
Vaiz maaşı: 75 bin 804 TL
Aralık ayı enflasyon rakamları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00’da aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak ayı zammı %12.19 oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı %18.60 olarak gerçekleşti.