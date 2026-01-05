



2026 Ocak Ayı Doktor, Hemşire Maaşları Ne Kadar Oldu?





2026 doktor maaş zammı, TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verilerine göre hesaplanan 5 aylık enflasyon farkı olan %17,57 artışla şimdiden güvence altına alındı. Bu orana toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, doktor maaşlarında ciddi bir yükseliş öngörülüyor.





Bu hesaplamalar yalnızca temel maaşı kapsamakta olup; nöbet ücreti, döner sermaye ve performans ödemeleri gibi ek gelir kalemleri bu tutarlara dahil değildir. Nihai maaşlar, Aralık ve Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecektir.







