Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Doktor maaşları ne kadar oldu? 2026 Ocak uzman doktor, hemşire, pratisyen doktor ve aile hekimi maaş güncel hesaplama tablosu

Doktor maaşları ne kadar oldu? 2026 Ocak uzman doktor, hemşire, pratisyen doktor ve aile hekimi maaş güncel hesaplama tablosu

13:505/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Doktor, hemşire, pratisyen doktor, uzman doktor ve aile hekimi maaşları Ocak ayı itibariyle arttı. Memur maaş zamları doktor, hemşire, pratisyen doktor, uzman doktor ve aile hekimi maaşlarını da etkiliyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birçok mesleğin zamlı maaş tablosu şekillendi. Peki, 2026 yılında Ocak ayı doktor maaşları ne kadar arttı? İşte Doktor, hemşire, pratisyen doktor, uzman doktor ve aile hekimi maaşları 2026 hesaplama tablosu.


2026 Ocak Ayı Doktor, Hemşire Maaşları Ne Kadar Oldu?


2026 doktor maaş zammı, TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verilerine göre hesaplanan 5 aylık enflasyon farkı olan %17,57 artışla şimdiden güvence altına alındı. Bu orana toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, doktor maaşlarında ciddi bir yükseliş öngörülüyor.


Bu hesaplamalar yalnızca temel maaşı kapsamakta olup; nöbet ücreti, döner sermaye ve performans ödemeleri gibi ek gelir kalemleri bu tutarlara dahil değildir. Nihai maaşlar, Aralık ve Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecektir.



2026 DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU


Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Buna göre doktor maaşlarında güncel tutarlar şöyle olacak:





2026 Ocak Ayı Doktor Maaşı


1/4 Uzman doktor maaşı 2026 tutarı:  159 bin 577 TL





İşte 2026 maaşları:


Öğretmen maaşı: 73 bin 520 TL

Uzman öğretmen maaşı: 80 bin 370 TL

Hemşire maaşı: 73 bin 246 TL

Teknisyen maaşı: 64 bin 692 TL

Memur maaşı: 62 bin 403 TL

Profesör maaşı: 131 bin 59 TL

Mühendes maaşı: 92 bin 745 TL

Şube Müdürü maaşı: 90 bin 917 TL

Başkomiser maaşı: 88 bin 345 TL

Araştırma görevlisi maaşı: 87 bin 730 TL

Avukat maaşı: 87 bin 188 TL

Polis memuru maaşı: 80 bin 747 TL

Vaiz maaşı: 75 bin 804 TL















Aralık ayı enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00’da aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak ayı zammı %12.19 oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı %18.60 olarak gerçekleşti.




#doktor maaşları
#hemşire maaşları
#pratisyen hekim maaşı
#hekim maaşları
#aile hekimi maaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı 5 Ocak 2026 gündem maddeleri