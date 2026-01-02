Yeni Şafak
Marnas Hotel Müdürü ve Köşkeroğlu baklavanın sahibi tutuklandı

19:002/01/2026, Cuma
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu baklavanın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

#Marnas
#Cengiz Fison
#Köşkeroğlu
#Süleyman Köşkeroğlu
