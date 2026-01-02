Marnas Hotel Müdürü ve Köşkeroğlu baklavanın sahibi tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu baklavanın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
