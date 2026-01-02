TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekim tarihleri il il açıklanmaya devam ediyor. Binlerce başvuru sahibi, hangi ilde kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ederken, takvimde yer alan tarihlerle birlikte hak sahiplerinin belirleneceği süreç de netleşiyor. Peki, TOKİ kura çekimi hangi ilde ne zaman yapılacak? Sırada hangi il kura çekilişi var? İşte ayrıntılar.
Dar gelirli vatandaşların yakından takip ettiği TOKİ 500 bin konut projesi için gözler 2026 kura çekimi takvimine çevrildi. Başvuru sürecinin ardından TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? sorusu gündeme gelirken, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için kura tarihleri merak ediliyor. Yılın son kurası Hakkari'de çekilmişti. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026
Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:
5 Ocak: Siirt ve Van
6 Ocak: Mardin ve Ağrı
7 Ocak: Batman
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol illerin kura tarihleri henüz belli olmadı.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ
Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:
Gençler: %20
Emekliler: %20
Engelliler: %5
Şehit Yakınları ve Gaziler: %5
Diğer Alıcılar: %50
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.