TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının sona ermesinin ardından kura ekilişleri başladı. TOKİ soyal konutları için başvuru yapan vatandaşlar ilk teslimat tarihini merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzyılın konut projesi için ilk teslimat tarihini açıkladı. TOKİ 500 bin sosyal konutları ne zaman teslim edilecek? İşte 1+1, 2+1 konutlar ilk teslimat için verilen tarih.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı başlatılacak projeye başvurular e-Devlet veya TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden alındı. Kurada adı çıkan vatandaşlara uygun ödeme planı oluşturulacak.
TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026
Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:
5 Ocak: Siirt ve Van
6 Ocak: Mardin ve Ağrı
7 Ocak: Batman
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol illerin kura tarihleri henüz belli olmadı.
TOKİ KONUTLARI TESLİMAT TARİHLERİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin ilk teslimatı Mart 2027'de gerçekleştirilecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. İstanbul'da 100 bin konutun inşasının yanı sıra 15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuraları Aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz.
HANGİ İLDE KAÇ KONUT ÜRETİLECEK?
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:
"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889.
İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865
Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."